Pháp luật

Cảnh báo nguy cơ xâm hại, lừa đảo trẻ em dịp Tết

Vân Du

(NLĐO) – Nghỉ Tết là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nên tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu xâm hại, lừa đảo

Ngày 16-2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết Tết Nguyên đán là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ học dài ngày, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cùng gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan, lơ là trong quản lý của người lớn để thực hiện các hành vi xâm hại, dụ dỗ và lừa đảo trẻ em.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa cảnh báo nguy cơ tội phạm xâm hại, lợi dụng trẻ em dịp Tết

Trước những diễn biến của tình hình tội phạm liên quan đến trẻ em, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường quản lý, giám sát con em, đặc biệt là trong khoảng thời gian nghỉ Tết.

Cha mẹ, người thân cần thường xuyên nhắc nhở trẻ không được đi theo người lạ; không nhận quà; không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh… cho người không quen biết. Đồng thời, trang bị cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhà trường và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi xâm hại và lừa đảo liên quan đến trẻ em thì người dân cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Cảnh báo mất an toàn giao thông do nổ lốp xe trên cao tốc

Cảnh báo mất an toàn giao thông do nổ lốp xe trên cao tốc

(NLĐO) - Dự báo dịp Tết Bính Ngọ năm nay, lưu lượng phương tiện trên tuyến TPHCM - Vân Phong tăng đột biến từ 200 - 300%.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây virus Nipah qua thực phẩm

(NLĐO) - Trước nguy cơ virus Nipah có thể xâm nhập, lây lan qua thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị địa phương siết chặt bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cảnh báo về thủ đoạn lừa đổi vé số trúng thưởng giả ở Cà Mau

(NLĐO) – Trong lúc bán vé số, người phụ nữ ở Cà Mau đã bị kẻ gian lừa đổi 4 tờ trúng thưởng giả

