Cảnh báo nguy cơ xâm hại, lừa đảo trẻ em dịp Tết

Ngày 16-2, Công an tỉnh Cà Mau cho biết Tết Nguyên đán là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ học dài ngày, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cùng gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự chủ quan, lơ là trong quản lý của người lớn để thực hiện các hành vi xâm hại, dụ dỗ và lừa đảo trẻ em.

Ảnh minh họa cảnh báo nguy cơ tội phạm xâm hại, lợi dụng trẻ em dịp Tết

Trước những diễn biến của tình hình tội phạm liên quan đến trẻ em, cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường quản lý, giám sát con em, đặc biệt là trong khoảng thời gian nghỉ Tết.

Cha mẹ, người thân cần thường xuyên nhắc nhở trẻ không được đi theo người lạ; không nhận quà; không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh… cho người không quen biết. Đồng thời, trang bị cho trẻ những kỹ năng tự bảo vệ và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhà trường và chính quyền địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa xâm hại trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc hành vi xâm hại và lừa đảo liên quan đến trẻ em thì người dân cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.