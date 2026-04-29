Thời sự

Tri ân, tiếp thu kinh nghiệm quý báu của thế hệ trước

NHÓM PHÓNG VIÊN

Lãnh đạo Trung ương và TP HCM đã tổ chức dâng hương, tưởng niệm các bậc tiền nhân, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ...

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), sáng 28-4, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn cũng đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng.

Cùng ngày, Đoàn Đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - làm Trưởng đoàn đã đến Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, danh nhân văn hóa kiệt xuất của đất nước. Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đã dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Sau đó, đoàn dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn). Đoàn cũng đến viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP HCM (phường Long Bình), Nghĩa trang TP HCM (phường Linh Xuân).

Tri ân, tiếp thu kinh nghiệm quý báu của thế hệ trước - Ảnh 1.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu do ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà, cùng lãnh đạo các sở, ngành, phường, xã.

Dịp này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa, TP HCM), đoàn đại biểu do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn còn có ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Đoàn đại biểu do Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ tại các đền tưởng niệm, nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Tiếp thu kinh nghiệm quý báu

Chiều cùng ngày, UBND TP HCM tổ chức Họp mặt các nguyên Thường trực Thành ủy, nguyên Thường trực UBND TP HCM nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026. Tham dự buổi họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang.

Thông tin tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Nền kinh tế duy trì đà phục hồi và tăng trưởng; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều chuyển biến khả quan. Môi trường đầu tư - kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng... được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn và ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp của các nguyên lãnh đạo thành phố. Ông Nguyễn Văn Được khẳng định đây là những kinh nghiệm quý báu, mang tính thực tiễn cao, sẽ được nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, nhấn mạnh những thành tựu đạt được của TP HCM trong suốt thời gian qua là kết quả của sự kế thừa, nỗ lực của nhiều thế hệ đi trước.

Trong thời gian tới, TP HCM sẽ tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh triển khai các công trình trọng điểm trong các lĩnh vực hạ tầng, y tế, giáo dục. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, đóng góp ý kiến của các nguyên lãnh đạo để phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước. 

