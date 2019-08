Sở GD-ĐT Hòa Bình. Ảnh: HUY THANH

"Tôi và vợ tôi không hề có tác động, can thiệp đến việc nâng điểm thi cho con của mình. Việc này đã có cơ quan điều tra làm rồi nên tôi sẽ không có ý kiến gì nữa và tôn trọng việc điều tra của cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng là những người đứng đầu trong một ngành nên chúng tôi sẽ chờ kết quả để xem những người liên quan đến việc chấm thi, nâng điểm thi sẽ thế nào. Việc con tôi được nâng điểm như thế có thể do người ta chấm sai. Có nhiều lý do lắm.

Trước và sau khi nâng điểm thi cho con tôi, họ không hề nói với vợ chồng tôi trước. Nếu biết trước thì tôi đã can ngăn, không để chuyện đó xảy ra. Tôi làm cán bộ lâu năm rồi, đời nào tôi để họ làm những việc không được phép như thế bởi tôi biết việc gì làm được việc gì không làm được.

Con tôi không học chuyên ban nào nhưng cả 3 năm cấp 3, cháu đều học giỏi và năm 2018, cháu còn đạt học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Sự việc xảy ra như này là cái tội của những người nâng điểm làm cháu bị ảnh hưởng thôi".

(Ông TRẦN VĂN TIỆP, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình - 1 trong 5 cán bộ, Đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, cho biết trên Báo Đất Việt ngày 2-8).