HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Lữ Lương Vỹ, thủ vai Triển Chiêu trong "Tân Bao Thanh Thiên", trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện trẻ trung, điển trai ở tuổi 70.

Lữ Lương Vỹ tổ chức sinh nhật lần thứ 70 vào tối 25-12, quy tụ nhiều ngôi sao: Ôn Bích Hà, Trương Diệu Dương, Thái Nhất Trí, Vương Tinh, Hồ Binh… tham gia.

Với vóc dáng thẳng, gương mặt trẻ trung, phong thái năng động, Lữ Lương Vỹ khiến công chúng không khỏi kinh ngạc trước vẻ ngoài của ông. Họ bình luận: "Mái tóc đen dày, làn da đẹp, giọng nói vang dội, vóc dáng không bị béo lên, bí quyết trường thọ của ông ấy là gì?"; "Ông ấy trông còn trẻ hơn cha tôi, người đang 50 tuổi"; "Ông ấy lão hóa ngược, trông như 40 tuổi"; "Đây là lần đầu tôi thấy người 70 tuổi mà còn trẻ quá"…

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70 - Ảnh 1.

Lữ Lương Vỹ trẻ trung tuổi 70

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70 - Ảnh 2.

Ông hạnh phúc ngày sinh nhật

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70 - Ảnh 3.

Khoe sự năng động

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70 - Ảnh 4.

Nhảy múa tưng bừng

Trong tiệc sinh nhật, Lữ Lương Vỹ trải lòng: "Ở tuổi 70, tôi luôn được Chúa ban phước lành, được gặp gỡ nhiều ân nhân trong suốt cuộc đời. Nhờ họ, mỗi bước tôi đi đều suôn sẻ, an toàn, vượt mọi trở ngại. Khi mọi người hỏi tôi "ý nghĩa cuộc sống này là gì?", tôi nghĩ cuộc sống là một hành trình trải nghiệm. Tôi rất hạnh phúc khi có bạn bè và anh chị em luôn đồng hành".

Ông cũng bày tỏ tình cảm với vợ trẻ là doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Ông ca ngợi vợ như "tiên giáng trần" lo lắng cho gia đình.

"Cô ấy là báu vật vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi" – tài tử khẳng định. Ông nói thêm về phương châm sống là hoặc thành công hoặc trưởng thành, không có từ thất bại. Ông hoặc đạt được điều gì đó hoặc học hỏi được điều gì đó, chưa bao giờ đi con đường nào vô ích trong đời.

Nếu thành công một việc nào đó, ông ăn mừng còn nếu không làm tốt, chưa như mong đợi thì ông ghi nhớ, xem nó là trải nghiệm. Nhờ phương châm này, ông để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không cưỡng cầu quá mức vì mọi chuyện cuối cùng cũng đều sẽ có lợi cho ông.

Lữ Lương Vỹ sinh năm 1956 tại Sài Gòn, cha ông là người Hoa sang Việt Nam từ những năm 1940. Ông định cư tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ 1967. Tài tử này tham gia nhiều phim: "Bến Thượng Hải", "Tuyết sơn phi hồ", "Thư kiếm ân cừu lục"… Tuy đã có tuổi, ông vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, vẫn tham gia đóng phim đều đặn.

Ông từng kết hôn với Châu Hải My, Quảng Mỹ Vân trước khi cưới Dương Tiểu Quyên. Người vợ thứ ba này kém ông 18 tuổi, là doanh nhân thành đạt.

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70 - Ảnh 5.

Vợ của Lữ Lương Vỹ là doanh nhân thành đạt

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70 - Ảnh 6.

Bà trẻ hơn ông 18 tuổi

"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70 - Ảnh 7.

Tin liên quan

“Triển chiêu” Hà Gia Kính phong độ tuổi 56

“Triển chiêu” Hà Gia Kính phong độ tuổi 56

(NLĐO) – Nam diễn viên Hà Gia Kính, nổi tiếng với vai diễn Triển Chiêu trong phim "Bao Thanh Thiên" vẫn phong độ, điển trai dù đã 56 tuổi. Trông ông không khác nhiều so với hình ảnh đại hiệp từng làm mưa làm gió một thời gian dài không chỉ trên màn ảnh Hoa ngữ mà còn có nước khác trong khu vực.

Triển Chiêu- Hà Gia Kính giữ tuổi xuân bằng… nước tiểu

(NLĐO) - Báo chí Trung Quốc vừa đăng tin Hà Gia Kính từng uống nước tiểu để giữ tuổi xuân, và điều này đã được "Triển đại hiệp" gật đầu thừa nhận.

"Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" Chân Chí Cường qua đời

(NLĐO) – Tài tử Chân Chí Cường, được mệnh danh "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh", qua đời ở tuổi 59.

trẻ trung hơn tuổi điển trai Triển Chiêu Lữ Lương Vỹ Tân Bao Thanh Thiên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo