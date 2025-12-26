"Triển Chiêu" Lữ Lương Vỹ gây sốt với vẻ điển trai ở tuổi 70

Lữ Lương Vỹ tổ chức sinh nhật lần thứ 70 vào tối 25-12, quy tụ nhiều ngôi sao: Ôn Bích Hà, Trương Diệu Dương, Thái Nhất Trí, Vương Tinh, Hồ Binh… tham gia.

Với vóc dáng thẳng, gương mặt trẻ trung, phong thái năng động, Lữ Lương Vỹ khiến công chúng không khỏi kinh ngạc trước vẻ ngoài của ông. Họ bình luận: "Mái tóc đen dày, làn da đẹp, giọng nói vang dội, vóc dáng không bị béo lên, bí quyết trường thọ của ông ấy là gì?"; "Ông ấy trông còn trẻ hơn cha tôi, người đang 50 tuổi"; "Ông ấy lão hóa ngược, trông như 40 tuổi"; "Đây là lần đầu tôi thấy người 70 tuổi mà còn trẻ quá"…

Lữ Lương Vỹ trẻ trung tuổi 70

Ông hạnh phúc ngày sinh nhật

Khoe sự năng động

Nhảy múa tưng bừng

Trong tiệc sinh nhật, Lữ Lương Vỹ trải lòng: "Ở tuổi 70, tôi luôn được Chúa ban phước lành, được gặp gỡ nhiều ân nhân trong suốt cuộc đời. Nhờ họ, mỗi bước tôi đi đều suôn sẻ, an toàn, vượt mọi trở ngại. Khi mọi người hỏi tôi "ý nghĩa cuộc sống này là gì?", tôi nghĩ cuộc sống là một hành trình trải nghiệm. Tôi rất hạnh phúc khi có bạn bè và anh chị em luôn đồng hành".

Ông cũng bày tỏ tình cảm với vợ trẻ là doanh nhân Dương Tiểu Quyên. Ông ca ngợi vợ như "tiên giáng trần" lo lắng cho gia đình.

"Cô ấy là báu vật vô cùng quý giá trong cuộc đời tôi" – tài tử khẳng định. Ông nói thêm về phương châm sống là hoặc thành công hoặc trưởng thành, không có từ thất bại. Ông hoặc đạt được điều gì đó hoặc học hỏi được điều gì đó, chưa bao giờ đi con đường nào vô ích trong đời.

Nếu thành công một việc nào đó, ông ăn mừng còn nếu không làm tốt, chưa như mong đợi thì ông ghi nhớ, xem nó là trải nghiệm. Nhờ phương châm này, ông để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, không cưỡng cầu quá mức vì mọi chuyện cuối cùng cũng đều sẽ có lợi cho ông.

Lữ Lương Vỹ sinh năm 1956 tại Sài Gòn, cha ông là người Hoa sang Việt Nam từ những năm 1940. Ông định cư tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ 1967. Tài tử này tham gia nhiều phim: "Bến Thượng Hải", "Tuyết sơn phi hồ", "Thư kiếm ân cừu lục"… Tuy đã có tuổi, ông vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, vẫn tham gia đóng phim đều đặn.

Ông từng kết hôn với Châu Hải My, Quảng Mỹ Vân trước khi cưới Dương Tiểu Quyên. Người vợ thứ ba này kém ông 18 tuổi, là doanh nhân thành đạt.

Vợ của Lữ Lương Vỹ là doanh nhân thành đạt