Văn hóa - Văn nghệ

"Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" Chân Chí Cường qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) – Tài tử Chân Chí Cường, được mệnh danh "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh", qua đời ở tuổi 59.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 31-10 thông tin cáo phó Chân Chí Cường qua đời đã được đăng tải lên tài khoản mạng xã hội chính thức. 

Theo đó, tài tử này ra đi thanh thản tại Thượng Hải – Trung Quốc ngày 21-10. Ông bị một cơn đau tim đột ngột khi đang chơi bóng, nguyên nhân qua đời chưa được công bố cụ thể. Tang lễ được tổ chức đơn giản, riêng tư theo tính cách giản dị của Chân Chí Cường.

"Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" Chân Chí Cường qua đời - Ảnh 1.

Chân Chí Cường là "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh"

"Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" Chân Chí Cường qua đời - Ảnh 2.

Ông qua đời tuổi 59

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ thương tiếc Chân Chí Cường. Vào tháng 5, ông từng đăng một video clip lên mạng xã hội, tiết lộ đã phải nhập viện do bệnh.

Chân Chí Cường sinh nắm 1967 tại Hồng Kông (Trung Quốc), là một người mẫu kiêm diễn viên danh tiếng. Sau khi thắng một cuộc thi về người mẫu năm 1991, ông trở nên nổi tiếng và quay nhiều quảng cáo. 

Sau khi gia nhập đài ATV năm 1993, ông đóng nhiều phim cổ trang, trong đó vai Triển Chiêu hai phần phim "Dương gia truyền kỳ" gồm: "Bích huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng" và "Bích huyết Thanh Thiên Trân Châu Kỳ", đã giúp ông tỏa sáng với danh xưng "Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh".

Ngoài ra, ông còn tham gia: "Bằng chứng thép 2", "Kiếm tiếu giang hồ", "Tuyết hoa thần kiếm"… Về sau, ông đầu quan sang TVB thì giảm dần số lượng phim nên năm 2009 chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ ăn uống. Năm 2018, ông tái xuất màn ảnh vì vẫn còn đam mê nhưng sự nghiệp khó trở lại thời hoàng kim.

"Triển Chiêu điển trai nhất màn ảnh" Chân Chí Cường qua đời - Ảnh 3.

Chân Chí Cường góp mặt trong nhiều phim


Tin liên quan

Nam đạo diễn qua đời đơn độc ở tuổi 40

Nam đạo diễn qua đời đơn độc ở tuổi 40

(NLĐO) - Đạo diễn Hàn Quốc Shin Sung-hoon đã qua đời vào cuối tháng 5, hưởng dương 40 tuổi nhưng đến nay mới được công bố.

Minh tinh phim "Bố già" qua đời

(NLĐO) – Minh tinh Diane Keaton, từng vào vai Kay Adams trong loạt phim "Bố già", qua đời ngày 11-10, hưởng thọ 79 tuổi.

NSƯT Minh Hoàng đột ngột qua đời, hưởng dương 54 tuổi

(NLĐO) - Anh là người nghệ sĩ yêu nghề, luôn hoà nhã với mọi người và chọn cách cống hiến lặng lẽ mà sâu sắc cho sân khấu cải lương.

