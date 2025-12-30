Triển khai chiến lược đối ngoại ở tầm cao mới

Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, lan tỏa hình ảnh Việt Nam tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới

Chiều 29-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành ngoại giao.

Nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử

Hội nghị đánh giá, năm 2025, ngành ngoại giao đã triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, khó khăn hơn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trực tiếp, sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, sự quyết tâm đồng lòng của các lực lượng đối ngoại, công tác đối ngoại năm 2025 tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử.

Công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó các quyết sách, định hướng chiến lược về nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, tăng cường quan hệ với các nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, ứng phó kịp thời với các vấn đề mới nổi lên đã góp phần kiến tạo và giữ vững cục diện đối ngoại thuận lợi, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, được triển khai sôi động, rộng khắp, đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2025, các lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện 75 hoạt động đối ngoại, tăng gần gấp 1,5 lần so với năm 2024, tạo định hướng chiến lược cho quan hệ với các đối tác.

Ngành ngoại giao phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, với dấu ấn nổi bật là tổ chức thành công các hội nghị đa phương cấp cao quan trọng như Diễn đàn Tương lai ASEAN, Hội nghị P4G, phối hợp tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng; đảm nhiệm thành công vai trò thành viên và tái cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao và ngành ngoại giao xác định năm 2026 và giai đoạn 2025 - 2030 đặt ra cho ngành những nhiệm vụ hết sức to lớn và vẻ vang. Phát huy truyền thống 80 năm của ngoại giao cách mạng Việt Nam, toàn ngành quyết tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tạo động lực thực chất, khơi dậy sức sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành ngoại giao. Ảnh: TTXVN

Phát huy vai trò "tiên phong, trọng yếu, thường xuyên"

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành tham luận nhiều nội dung nhằm có cái nhìn sâu sắc, toàn diện các lĩnh vực: ngoại giao Đảng, ngoại giao nghị viện, ngoại giao địa phương, ngoại giao trong các ngành, lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khoa học - công nghệ, đặc biệt là ngoại giao kinh tế… phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, hiệu quả, vươn tầm, vị thế của đất nước trên trường quốc tế ngày càng cao; kết quả đó có đóng góp quan trọng của Bộ Ngoại giao và ngành ngoại giao. Thủ tướng tóm tắt thành tựu ngoại giao bằng 24 từ khóa: "bộ máy tinh gọn, thích ứng kịp thời, sáng tạo hiệu quả, hợp tác mở rộng, vị thế nâng cao, kiến tạo phát triển".

Phân tích, dự báo tình hình thời gian tới, Thủ tướng khái quát 3 vấn đề lớn nổi lên: Sự điều chỉnh chính sách của các nước rất nhanh, mạnh và quyết liệt; xung đột, bất ổn diễn ra ngày càng nhiều, tác động ngày càng lớn, nguy cơ va chạm có thể xảy ra tại các điểm nóng; xuất hiện những xu hướng, trào lưu mới về chính trị, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, tác động đa chiều, sâu rộng đến nền kinh tế trong nước.

Thủ tướng lưu ý trong bối cảnh trên, Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn vào công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế sẽ phát huy vai trò "tiên phong, trọng yếu, thường xuyên", "đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo; tiếp tục là trụ cột quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Ngoại giao và ngành ngoại giao phải quán triệt phương châm với 24 từ khóa: "tham mưu chính xác, thích ứng linh hoạt, xoay chuyển kịp thời, chuyển đổi hiệu quả, trách nhiệm cộng đồng, ổn định phát triển". Thủ tướng chỉ đạo tập trung thực hiện hiệu quả 3 nội dung trọng tâm: Củng cố vành đai an ninh - phát triển, giữ thế chủ động chiến lược; đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho hòa bình, phát triển và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.

Khai trương Cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục mở rộng không gian phát triển, kiến tạo cơ hội đột phá, tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để tăng trưởng nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh mềm quốc gia, lan tỏa hình ảnh Việt Nam tương xứng với tầm vóc, thế và lực của đất nước trong kỷ nguyên mới; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu về điều ước quốc tế do Bộ Ngoại giao xây dựng, quản lý.



