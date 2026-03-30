Thời sự Chính trị

Triển khai kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

TTXVN

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề; bám sát thực tiễn triển khai.

Chiều 30-3, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn; Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; đại diện một số đảng ủy trực thuộc trong diện kiểm tra, giám sát…

Tại Hội nghị, Đoàn công tác đã thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, đặc biệt là các chương trình công tác toàn khóa; công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đánh giá bước đầu việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Đoàn kiểm tra ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bài bản và hiệu quả của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đứng đầu là Bí thư Thành ủy đã thể hiện rõ vai trò trung tâm, bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo nhiều việc khó, việc mới, việc có tính chất đột phá. Những chuyển biến tại Hà Nội trong thời gian qua là rất tích cực; không chỉ dừng lại ở kết quả cụ thể, mà đã hình thành rõ nét một khí thế mới, một vận tốc công việc mới, một tinh thần trách nhiệm mới trong toàn hệ thống chính trị của Thủ đô. Từ thành phố đến cơ sở, từ cấp ủy, chính quyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên đều có sự chuyển biến rõ rệt về tư duy, cách làm, phong cách công tác - quyết liệt hơn, thực chất hơn, gắn với kết quả cụ thể hơn. Chính vì vậy, đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và sự hoan nghênh rộng rãi của nhân dân Thủ đô. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng tốc, bứt phá, phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Về khuyết điểm, hạn chế, Tổng Bí thư nhất trí với Báo cáo tự kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy và Báo cáo của Đoàn; chỉ rõ những hạn chế này có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng phải xác định nguyên nhân chủ quan là chính và cần phải được khắc phục ngay bằng quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn.

Về những công việc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát đợt 1; gắn với khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế Đoàn kiểm tra, giám sát số 10 đã chỉ ra; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong quán triệt, cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phải nhận thức sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không phải làm theo đợt, không dừng ở học tập, mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể. Nghị quyết của Đại hội phải "thấm" đến từng chi bộ, từng đảng viên trong toàn Đảng bộ; phải gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết với từng chương trình, từng dự án, từng công việc cụ thể; đo lường bằng sản phẩm, bằng kết quả thực tế.

Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh những chuyển biến vừa qua tại Hà Nội là rất tích cực, nhưng mới chỉ là bước đầu, phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần làm việc quyết liệt, giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa khí thế đang có, không được phép chững lại, càng không được chùng xuống; đã có khí thế thì phải giữ bằng được, đã có chuyển biến thì phải tạo thành bước tiến, đã có kết quả thì phải nâng lên thành xu thế phát triển bền vững của Thủ đô.

Tổng Bí thư chỉ rõ tiếp tục duy trì nhịp độ công việc ở mức cao, kỷ luật, kỷ cương phải được siết chặt hơn, bảo đảm mọi chủ trương, quyết sách đều được tổ chức thực hiện nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, thực sự là "đầu tàu", là trung tâm đoàn kết, dám chịu trách nhiệm, dám hành động vì lợi ích chung; phải làm cho tinh thần đổi mới, hành động và trách nhiệm trở thành trạng thái bình thường, liên tục, bền vững trong toàn hệ thống chính trị, không phải là cao điểm nhất thời. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự nâng mình lên, tự tạo áp lực công việc, lấy kết quả thực tế làm thước đo, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phải khẩn trương, quyết liệt, chủ động vào cuộc ngay từ đầu; phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai ngay khi các cơ chế, chính sách được ban hành, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể, có lộ trình rõ ràng, có sản phẩm cụ thể, có kết quả đo đếm được. Trung ương đã tin tưởng, giao trọng trách và tạo điều kiện rất lớn cho Thủ đô. Vì vậy, Hà Nội phải hành động tương xứng với niềm tin đó, phải đi đầu, làm mẫu, tạo ra những mô hình mới, cách làm mới, hiệu quả cao, có sức lan tỏa cho cả nước.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới; khẩn trương quán triệt và triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Quy định mang tính nền tảng về xây dựng Đảng vừa được Hội nghị Trung ương 2 thông qua; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; chủ động sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại địa bàn Thủ đô, đánh giá khách quan, thẳng thắn những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp; từ đó kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế vận hành, bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Về những nội dung giám sát đợt 2, Tổng Bí thư cho biết kế hoạch giám sát 3 chuyên đề: Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từng chuyên đề; bám sát thực tiễn triển khai, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đặc biệt là nhận diện cho được những điểm nghẽn, nút thắt trong tổ chức thực hiện; kiến nghị các giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương.

Giám sát đợt 2 phải được thực hiện với tinh thần xây dựng, đồng hành, nhằm làm tốt hơn công việc, chứ không phải để tìm sai phạm, không phải để gây áp lực hình thức hay tạo tâm lý e ngại trong đội ngũ cán bộ. Giám sát là để phát hiện những vấn đề cần hoàn thiện, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, qua đó giúp các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Quá trình giám sát phải được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, không làm gián đoạn công việc, không tạo thêm thủ tục, gánh nặng công việc không cần thiết; phải kết hợp hài hòa giữa yêu cầu kiểm tra, giám sát với yêu cầu phát triển; giữa kỷ luật, kỷ cương với việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

