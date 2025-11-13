HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Triển lãm ảnh phòng chống buôn bán người, bạo lực ở Khánh Hòa

Tin, ảnh: Kỳ Nam

(NLĐO)- Cục Công tác chính trị phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh về công tác phòng chống buôn bán người, bạo lực trên cơ sở giới

Ngày 13-11, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận hiện vật liệt sĩ và các sự kiện tiêu biểu Công an tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời khai mạc Triển lãm ảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống mua bán người và bạo lực trên cơ sở giới.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc chuẩn bị nội dung trưng bày Bảo tàng Công an nhân dân tại địa điểm mới, từ tháng 6-2025, Cục Công tác chính trị đã triển khai kế hoạch sưu tầm, phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa khảo sát, sưu tầm hơn 20 tài liệu, hiện vật gắn liền với các chuyên án, sự kiện tiêu biểu.

Triển lãm ảnh phòng chống buôn bán người và ma túy ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bấy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (X03) – Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm ảnh phòng chống buôn bán người và ma túy ở Khánh Hòa - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm ảnh phòng chống buôn bán người và ma túy ở Khánh Hòa - Ảnh 3.

Kỷ vật công an TP Nha Trang sau khi bỏ cấp huyện

Triển lãm ảnh phòng chống buôn bán người và ma túy ở Khánh Hòa - Ảnh 4.

Chiếc xe máy thực hiện chuyên án 199Đ

Trong đó có kỷ vật của liệt sĩ Hoàng Văn Yên, cán bộ Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Những hiện vật này có giá trị đặc biệt trong việc bổ sung, làm phong phú trưng bày tại Bảo tàng CAND, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Triển lãm ảnh trưng bày hơn 150 hình ảnh phản ánh thực trạng tội phạm mua bán người, bạo lực giới và nỗ lực đấu tranh, hỗ trợ nạn nhân của lực lượng Công an, các cấp, ngành và địa phương.

Triển lãm ảnh phòng chống buôn bán người và ma túy ở Khánh Hòa - Ảnh 5.

Chuyên án 199Đ là chuyên án bắt giữ đối tượng cầm đầu là Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng, thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao cùng gần 80 tấn hóa chất.

Tại triển lãm, Cục Công tác chính trị cũng thông tin công khai chuyên án Công an TP HCM phát hiện đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại 32 tỉnh, thành phố vào năm 2024.

Cầm đầu là Cao Thị Thu Phương (41 tuổi, Hải Dương) cùng nhiều đồng phạm như: Nguyễn Thị Ánh Đào, Hoàng Thị Nhung, Đỗ Thị Thúy Ngân... Nhóm này lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, mua trẻ sơ sinh với giá 10 - 23 triệu đồng, rồi bán lại 35 - 75 triệu đồng, thu lợi hàng trăm triệu. Các đối tượng lập hàng chục nhóm kín trên mạng xã hội để tìm người bán, người mua và làm giả giấy tờ như giấy chứng sinh, khai sinh, phiếu ADN nhằm hợp thức hóa hồ sơ nhận con nuôi.

Công an thu giữ hàng ngàn giấy tờ giả, hàng chục con dấu và 49 thiết bị làm giả. Vụ án bị phát hiện khi lực lượng Công an giải cứu bé trai 20 ngày tuổi bị mua bán qua nhiều trung gian. 16 đối tượng bị khởi tố về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Làm giả con dấu, tài liệu". Cơ quan điều tra xác định 84 trẻ sơ sinh nghi bị mua bán, trong đó có trường hợp liên quan yếu tố nước ngoài.

Triển lãm ảnh phòng chống buôn bán người và ma túy ở Khánh Hòa - Ảnh 6.

Công an TP HCM phát hiện đường dây mua bán trẻ sơ sinh quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại 32 tỉnh, thành phố vào năm 2024.

Triển lãm còn có các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm, tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh, với sự tham gia của Học viện Cảnh sát nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạngTổng Công ty Mobifone.

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30-7", góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa thông điệp nhân văn về bảo vệ con người, phòng chống bạo lực và tội phạm mua bán người trong xã hội hiện nay.

Fanpage “Công an Đà Nẵng” đạt hơn 302.000 lượt theo dõi

Fanpage “Công an Đà Nẵng” đạt hơn 302.000 lượt theo dõi

Đề xuất giao Bộ Công an xây dựng cơ chế quản lý định danh IP người dùng

(NLĐO)- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng cần định danh địa chỉ Internet (IP người dùng) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet.

Thủ tướng giao Bộ Công an triển khai sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc xây dựng thành công sàn giao dịch dữ liệu tại Việt Nam sẽ mang lại những lợi ích chiến lược toàn diện.

Đề xuất giao Bộ Công an xây dựng cơ chế quản lý định danh IP người dùng

(NLĐO)- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng cần định danh địa chỉ Internet (IP người dùng) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet.

