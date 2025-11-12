HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Fanpage “Công an Đà Nẵng” đạt hơn 302.000 lượt theo dõi

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Với hơn 122 triệu lượt xem chỉ trong 4 tháng, Fanpage “Công an Đà Nẵng” trở thành kênh tuyên truyền chính thống, hiệu quả hàng đầu tại thành phố.

Chiều 12-11, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

Tại hội nghị, thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Đà Nẵng, cho biết Fanpage "Công an Đà Nẵng" vừa cán mốc hơn 302.000 người theo dõi, trở thành một trong những trang thông tin điện tử của lực lượng công an địa phương hoạt động hiệu quả nhất cả nước.

Fanpage Công an Đà Nẵng cán mốc 302 . 000 Lượt theo dõi , lan tỏa pháp luật hiệu quả - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chúc mừng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Ban Biên tập Fanpage Công an Đà Nẵng trước những thành quả đạt được thời gian qua

Theo báo cáo, chỉ trong hơn 4 tháng (từ ngày 1-7 đến nay, sau khi hợp nhất Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và Công an TP Đà Nẵng), hệ thống kênh thông tin thuộc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã biên tập và đăng tải hơn 96.000 tin, bài tuyên truyền.

Riêng Fanpage "Công an Đà Nẵng" đã đăng hơn 2.000 tin, bài, thu hút 122,3 triệu lượt xem, trong đó hơn 67% đến từ người chưa theo dõi trang, cho thấy khả năng tiếp cận vượt trội và mức độ lan tỏa mạnh mẽ.

Các nội dung được đăng tải như giúp dân trong bão lũ, phá án nhanh, cứu nạn cứu hộ, gương người tốt việc tốt... luôn đạt tỉ lệ tương tác cao, thể hiện hiệu quả của hình thức truyền thông trực quan, nhân văn, gần gũi với người dân.

Fanpage Công an Đà Nẵng cán mốc 302 . 000 Lượt theo dõi , lan tỏa pháp luật hiệu quả - Ảnh 2.

Fanpage Công an Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người Công an nhân dân đến công chúng. Nhiều video clip được đầu tư công phu sử dụng giọng đọc của cán bộ chiến sĩ, kết hợp cùng công nghệ AI

Fanpage Công an Đà Nẵng cán mốc 302 . 000 Lượt theo dõi , lan tỏa pháp luật hiệu quả - Ảnh 3.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu Fanpage Công an Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới về nội dung lẫn hình thức nhằm lan tỏa thông tin đến gần hơn với người dân

Đặc biệt, nhiều video được đầu tư công phu, sử dụng giọng đọc của cán bộ, chiến sĩ PA03 kết hợp công nghệ AI đã giúp tăng tính hấp dẫn và lan tỏa thông tin tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần làm việc sáng tạo, kỷ luật và hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 cùng tập thể Phòng PA03 trong việc phát triển Fanpage "Công an Đà Nẵng" thành kênh thông tin chính thống, uy tín, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh, thời gian đến, Fanpage cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đến gần hơn với người dân, lan tỏa mạnh mẽ các thông tin tích cực, nhân văn, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, hiện lực lượng công an thành phố đang vận hành 3 Fanpage chính thống nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin đến người dân. 

Mỗi Fanpage có nhiệm vụ riêng nhưng cùng chung mục tiêu là phục vụ nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Tin liên quan

Công an Đà Nẵng vào cuộc vụ gãy tháp cẩu công trình xây dựng, 1 người tử vong

Công an Đà Nẵng vào cuộc vụ gãy tháp cẩu công trình xây dựng, 1 người tử vong

(NLĐO) - Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V. (28 tuổi), trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Giám đốc Công an Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo xử lý nhóm thiếu niên gây rối trật tự công cộng

(NLĐO) – Những đối tượng cổ vũ, quay clip nhóm thanh thiếu niên đua xe để câu like trên mạng xã hội cũng bị Công an Đà Nẵng truy xét

Bắt 2 "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc gia tại Đà Nẵng, thu gần 300 kg

(NLĐO) - Hai nghi phạm ở Đà Nẵng bị bắt quả tang cùng gần 300 kg ma túy, trong chuyên án do Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp triệt phá.

không gian mạng Công an Đà Nẵng kênh thông tin trang thông tin điện tử Fanpage
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo