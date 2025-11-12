Chiều 12-11, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng.

Tại hội nghị, thượng tá Trần Xuân Nam, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an TP Đà Nẵng, cho biết Fanpage "Công an Đà Nẵng" vừa cán mốc hơn 302.000 người theo dõi, trở thành một trong những trang thông tin điện tử của lực lượng công an địa phương hoạt động hiệu quả nhất cả nước.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chúc mừng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Ban Biên tập Fanpage Công an Đà Nẵng trước những thành quả đạt được thời gian qua

Theo báo cáo, chỉ trong hơn 4 tháng (từ ngày 1-7 đến nay, sau khi hợp nhất Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) và Công an TP Đà Nẵng), hệ thống kênh thông tin thuộc Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã biên tập và đăng tải hơn 96.000 tin, bài tuyên truyền.

Riêng Fanpage "Công an Đà Nẵng" đã đăng hơn 2.000 tin, bài, thu hút 122,3 triệu lượt xem, trong đó hơn 67% đến từ người chưa theo dõi trang, cho thấy khả năng tiếp cận vượt trội và mức độ lan tỏa mạnh mẽ.

Các nội dung được đăng tải như giúp dân trong bão lũ, phá án nhanh, cứu nạn cứu hộ, gương người tốt việc tốt... luôn đạt tỉ lệ tương tác cao, thể hiện hiệu quả của hình thức truyền thông trực quan, nhân văn, gần gũi với người dân.

Fanpage Công an Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người Công an nhân dân đến công chúng. Nhiều video clip được đầu tư công phu sử dụng giọng đọc của cán bộ chiến sĩ, kết hợp cùng công nghệ AI

Đại tá Nguyễn Đại Đồng yêu cầu Fanpage Công an Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới về nội dung lẫn hình thức nhằm lan tỏa thông tin đến gần hơn với người dân

Đặc biệt, nhiều video được đầu tư công phu, sử dụng giọng đọc của cán bộ, chiến sĩ PA03 kết hợp công nghệ AI đã giúp tăng tính hấp dẫn và lan tỏa thông tin tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đánh giá cao tinh thần làm việc sáng tạo, kỷ luật và hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 cùng tập thể Phòng PA03 trong việc phát triển Fanpage "Công an Đà Nẵng" thành kênh thông tin chính thống, uy tín, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong lòng nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng nhấn mạnh, thời gian đến, Fanpage cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông để đến gần hơn với người dân, lan tỏa mạnh mẽ các thông tin tích cực, nhân văn, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết, hiện lực lượng công an thành phố đang vận hành 3 Fanpage chính thống nhằm tuyên truyền, cung cấp thông tin đến người dân.

Mỗi Fanpage có nhiệm vụ riêng nhưng cùng chung mục tiêu là phục vụ nhân dân và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, vì nhân dân phục vụ.