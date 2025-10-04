Triển lãm "Các tác phẩm hội họa của Đỗ Sơn"

Triển lãm "Các tác phẩm hội họa của Đỗ Sơn" đã chính thức khai mạc chiều 3-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.



Họa sĩ Đỗ Sơn trở lại trong triển lãm cá nhân lần thứ 5

Kể từ triển lãm cá nhân lần thứ 4 năm 2008 tại Thăng Long Gallery, Hà Nội, 17 năm sau, ở tuổi ngoài 80, Đỗ Sơn mới trở lại trong triển lãm cá nhân lần thứ 5. Cuộc triển lãm lần này vì thế không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân ông, với công chúng, sự trở lại này là dấu ấn đặc biệt trong hành trình sáng tác gần 60 năm của người họa sĩ tài hoa.

Triển lãm giới thiệu 92 tác phẩm hội họa, trong đó có nhiều bức ký họa ấn tượng, với đa dạng chất liệu, được chọn lọc từ lưu trữ của gia đình họa sĩ, đặc biệt có một số bức được vẽ trong thời gian gần đây, khi họa sĩ tuổi đã cao.

Triển lãm giới thiệu 92 tác phẩm hội họa

Là một họa sĩ gắn bó sâu sắc với đề tài chiến tranh và quân đội, tranh của Đỗ Sơn về phụ nữ và đời sống thường ngày cũng là một mảng đề tài được ông thể hiện đầy cuốn hút. Ở đó, người xem lại cảm nhận một thế giới khác, nhẹ nhàng, kín đáo, giàu chất thơ và mang tính chiêm nghiệm. Đó là những không gian mà người xem không chỉ "nhìn" mà còn "cảm" - về vẻ đẹp của sự tĩnh tại, của đời thường, và của nội tâm họa sĩ.

Cảm hứng và ảnh hưởng tích cực từ tinh thần sáng tạo vượt trước thời đại của các họa sĩ phương Tây mà ông yêu thích cũng góp phần đem tới cho hội họa sau này của Đỗ Sơn sự đa dạng về bút pháp, đặc biệt là sự táo bạo, tươi trẻ trong cách sử dụng các màu nguyên, rực rỡ mà không hề chói gắt, phô trương.

Đông đảo người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến chúc mừng họa sĩ Đỗ Sơn

Những bức tranh được giới thiệu tại triển lãm đưa người xem trở về với nhiều mảng đề tài lớn xuyên suốt sự nghiệp của ông: từ ký họa chiến trường, phong cảnh Sa Pa, đời sống thường nhật, phụ nữ, tranh nude cho tới những sáng tác mang tính trừu tượng biểu hiện.

Họa sĩ Đỗ Sơn sinh năm 1943, từng có nhiều năm gắn bó với môi trường quân đội. Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam), ông tham gia chiến trường khu V, rồi công tác tại Báo Quân đội Nhân dân và sau đó là Xưởng Mỹ thuật Quân đội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Hội họa luôn là mạch nguồn xuyên suốt cuộc đời sáng tác của ông. Cả đời, xem như ông chỉ làm đúng công việc chuyên môn duy nhất là sáng tác hội họa, không làm bất cứ công việc nào khác, không đóng vai trò gì khác.

Trong suốt sự nghiệp, họa sĩ Đỗ Sơn để lại nhiều dấu ấn với phong cách sáng tác giàu cá tính, kết hợp sự mạnh mẽ của bút lực, nhịp điệu màu sắc với cảm xúc tinh tế và chiêm nghiệm. Tranh của ông không chỉ gắn với đề tài chiến tranh, mà còn mở ra những thế giới đời thường giàu chất thơ.

Ông hiện có 8 tác phẩm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, và nhiều tác phẩm khác được các tổ chức, cá nhân tại 26 quốc gia, vùng lãnh thổ sưu tập, trong đó có Bảo tàng Mỹ thuật Singapore, bộ sưu tập nghệ thuật của Hoàng gia Morocco, hay hãng Mobil (Mỹ)...

Họa sĩ Đỗ Sơn được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2016.



