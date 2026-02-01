Triển lãm trưng bày khoảng 60 tác phẩm tiêu biểu, quy tụ tranh vẽ, điêu khắc và đồ tạo hình liên quan đến hình tượng ngựa qua các thời kỳ mỹ thuật Việt Nam, được tuyển chọn từ bộ sưu tập của bảo tàng. Điểm nhấn là các bức tranh ngựa của những danh họa như Tô Ngọc Vân với các tác phẩm "Cho ngựa ăn", "Chuẩn bị đi chợ", cùng tranh "Bé cưỡi ngựa" của Bùi Xuân Phái, phản ánh hình ảnh ngựa gắn bó trong đời sống đồng bào vùng cao.

Công chúng đang xem triển lãm chuyên đề “Ngựa trong nghệ thuật tạo hình” .Ảnh: BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết hình tượng ngựa xuất hiện nổi bật trong 2 bảo vật quốc gia, đó là "Gióng" của Nguyễn Tư Nghiêm và "Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc" của Dương Bích Liên.

Gắn với huyền thoại Thánh Gióng, ngựa trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và tinh thần dân tộc, được thể hiện qua nhiều tác phẩm kết hợp truyền thống và bút pháp hiện đại. Trong đời sống đương đại, ngựa tiếp tục mang ý nghĩa sức mạnh, trung thành, ý chí vươn lên và may mắn, với nhiều cách thể hiện phong phú trong mỹ thuật. Triển lãm kéo dài đến ngày 1-3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.