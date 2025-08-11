HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên

Thùy Trang

(NLĐO)- Triển lãm cá nhân Giấc mơ mang tên mình của Phạm Hải Nguyên (sinh 2012, Lạng Sơn), khai mạc vào ngày 15-8.

Phạm Hải Nguyên được trao giải Khát vọng Dế mèn 2025

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 1.

Tranh của Phạm Hải Nguyên

Triển lãm "Giấc mơ mang tên mình" kéo dài từ ngày 15 đến ngày 25-8 tại 22 Gallery (22 Phạm Cự Lượng, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM).

Phạm Hải Nguyên sinh 2012 tại Lạng Sơn, năm nay vào lớp 8 Trường THCS Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Nguyên sinh ra trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật, nhưng ngay từ lúc 5 tuổi, em đã bộc lộ khả năng vẽ tranh.

Nguyên được gia đình cho đi học lớp vẽ của họa sĩ Hoàng Văn Điểm ở Lạng Sơn từ năm lớp 4 (2022), học chung với Hoàng Nhật Quang (cũng sinh 2012). Lớp vẽ này là có nhiều bạn vẽ khá đẹp, nhưng Hoàng Nhật Quang và Phạm Hải Nguyên nổi bật hơn một chút.

Điểm đặc biệt nhất, tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, Hoàng Nhật Quang từng được trao giải Khát vọng Dế Mèn năm 2023, còn Phạm Hải Nguyên được trao giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025.

Họa Sĩ Thành Chương: Đánh giá và khám phá tài năng hội họa trẻ  

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 2.

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 3.

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 4.

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 5.

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 6.

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 7.

Tranh của Phạm Hải Nguyên

Nhận xét về Quang và Nguyên, họa sĩ Thành Chương nói: "Các bạn nhỏ bây giờ không chỉ có nhiều điều kiện để xem, để học, để vẽ, mà quan trọng nhất là thích vẽ gì thì được vẽ nấy. Thời trước hoặc thời của chúng tôi, ngoài nét hồn nhiên, trong sáng, thì trẻ em không phải muốn vẽ gì cũng được vẽ nấy đâu. Trong sự tự do bày tỏ này, đã có vài em nổi trội hơn các bạn đồng trang lứa, vẽ rất có nét có hồn, vẽ rất vững vàng, quả là đáng vui mừng".

Sau khi biết tin Phạm Hải Nguyên được giải Khát vọng Dế Mèn 2025, Artonis đã có ý tưởng tạo điều kiện để Nguyên tổ chức một triển lãm tại Sài Gòn, nhằm đưa tranh của em đến gần với công chúng và tiếp thêm động lực cho hành trình sáng tác đã được hình thành. Chị Trần Phương Uyên - điều hành 22 Gallery - cũng có cùng ý tưởng này, nên đã đồng hành cùng Artonis để phối hợp tổ chức triển lãm này, bởi cả hai đều dành nhiều tình cảm cho tranh của Phạm Hải Nguyên. Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của em, sau lần đầu tiên mang tên Góc nhìn đa chiều, trưng bày 44 tác phẩm tại Hà Nội; lần này tại Sài Gòn, bày 35 tranh, do anh Lý Đợi làm giám tuyển.

Phạm Hải Nguyên: Khát vọng Dế Mèn 2025 - Hành trình hội họa trừu tượng, gặt hái thành công!

Triển lãm của cậu bé lớp 8 Phạm Hải Nguyên - Ảnh 8.

Họa sĩ lớp 8 Phạm Hải Nguyên

Phạm Hải Nguyên chia sẻ: "Triển lãm cá nhân lần thứ hai của em diễn ra sau khi nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 vào tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội. Giải thưởng mang đến cho em một nguồn động viên to lớn. Được lắng nghe các ý kiến đánh giá của các hoạ sĩ lâu năm trong nghề đã giúp em tự tin hơn về sự lựa chọn cá nhân trong hội hoạ. Với em, giải thưởng không chỉ ghi dấu thành tựu cá nhân, mà còn là sự công nhận bước đầu từ các họa sĩ dày dạn kinh nghiệm trong nghề. Điều này khiến em cảm thấy mình không cô đơn trên hành trình nghệ thuật hội hoạ trừu tượng, mà được tiếp thêm sức mạnh từ những người đã đi trước.

Cảm giác được khích lệ và động viên từ giải thưởng khiến em thấm thía hơn về khát vọng theo đuổi giấc mơ nghệ thuật hội hoạ của mình. Em muốn tạo ra những tác phẩm không chỉ thể hiện bản thân mà còn ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người xem. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một cảm xúc mà em muốn chia sẻ với người yêu hội hoạ. Triển lãm lần này không chỉ là cơ hội để em thể hiện nghệ thuật của mình, mà còn là dịp để em kết nối với cộng đồng yêu nghệ thuật.

Với lòng nhiệt huyết và sự quyết tâm, em sẽ tiếp tục khám phá, sáng tạo và không ngừng phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực, để mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng biệt, phản ánh tâm hồn và khát vọng của chính mình và cũng là để khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực hội họa trong tương lai".

triển lãm Khát vọng Dế Mèn 2025 Phạm Hải Nguyên triển lãm tranh
