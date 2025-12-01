Triển lãm hội họa và điêu khắc Đinh Phong

Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm mới sáng tác trong vòng 5 năm trở lại đây của họa sĩ.

Nếu như trước đây, Đinh Phong chủ yếu dùng acrylic trên toan và dựa vào hệ hình thể lạ lẫm mang phong cách trừu tượng thì ở triển lãm lần này, phần lớn tác phẩm là kim loại. Gần 15 tranh khổ lớn (một số vượt 10 m2) và 17 tượng đồng - inox tạo nên "phức cảm khó lý giải" bởi sự sung mãn trong thực hành.

Một góc triển lãm của họa sĩ Đinh Phong. (Ảnh: YÊN KHƯƠNG)

Sinh ra tại Hà Nội nhưng lập nghiệp thành công ở TP HCM, họa sĩ Đinh Phong khiến nhiều người ngạc nhiên bởi khối lượng tác phẩm ông sáng tạo.

"Tôi đến với nghệ thuật vì một thôi thúc bên trong, không có chủ định hoặc kế hoạch gì cả. Tôi tự học và tin rằng nghệ thuật không có lý thuyết cố định. Với tôi, nghệ thuật là đam mê, không thể lý giải. Tôi cũng không đặt tên cho tranh, vì như thế là áp đặt cảm nhận. Tôi muốn người xem tự do suy tưởng" - họa sĩ Đinh Phong chia sẻ.

Họa sĩ Thanh Chương (giữa) chia sẻ tại triển lãm của họa sĩ Đinh Phong (trái)



