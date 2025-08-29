Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 29-8, hàng vạn người dân đã đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Hàng trăm khách tham dự xếp hàng để vào triển lãm

Chật kín khách tham quan

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Triển lãm không chỉ tái hiện dòng chảy lịch sử dân tộc mà còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ và quốc phòng.

Đơn cử, robot hình người của Tập đoàn Vingroup trở thành tâm điểm chú ý, bên cạnh các sản phẩm công nghệ cao như robot cứu hỏa, thiết bị bay không người lái (UAV).

Các gian hàng thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vận tải, y tế, giáo dục… cũng trình diễn nhiều sản phẩm ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), đem lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Đông đảo khách tham quan triển lãm

Đặc biệt, khu vực trưng bày khí tài quân sự với xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa… tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với khách tham quan.

Trong không gian triển lãm, khu vực trưng bày của TP HCM trở thành một trong những điểm đến đông khách.

Gian trưng bày được bố cục thành 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử: Hành trình mở cõi phương Nam; Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước; 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo; Kỷ nguyên vươn mình - Tầm nhìn tương lai.

Hình thức thể hiện kết hợp hài hòa giữa trưng bày truyền thống và công nghệ đa phương tiện như 3D Mapping, VR/AR, màn hình tương tác, hệ thống hỏi đáp AI… tạo nên không gian mở, thuận tiện cho người xem tiếp cận, đồng thời khơi gợi cảm xúc và niềm tự hào.

Các công nghệ số tiêu biểu được ứng dụng bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) - Trợ lý thông minh và nội dung tự động; màn hình LED cong & LCD trong suốt (Transparent LCD) tạo nên các lớp hiển thị đa chiều, giúp hiện vật và thông tin số hòa quện; các khu vực như "50 năm non sông liền một dải" dùng scroll-up LED cong để tạo trải nghiệm tương tác thị giác đột phá…

Chính nhờ sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử và công nghệ tương tác, khu vực trưng bày của TP HCM đã thu hút đông đảo khách tham quan, từ người lớn tuổi cho đến học sinh, sinh viên.

Người dân check-in khu vực trưng bày của TP HCM

Gia đình lưu lại kỷ niệm tại khu trưng bày của TP HCM

Khách tham dự trải nghiệm lịch sử thông qua công nghệ

Một người đàn ông lớn tuổi xúc động khi đọc những dòng chữ và xem những dòng ảnh lịch sử được tái hiện tại khu trưng bày của TP HCM

Khách tham dự trải nghiệm Hologram tại khu trưng bày của TP HCM

Khách tham quan trải nghiệm kính thực tế ảo tại một gian hàng