Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trưa 29-8, hàng vạn người dân đã đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) để tham quan Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 1.

Hàng trăm khách tham dự xếp hàng để vào triển lãm

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 2.

Chật kín khách tham quan

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Triển lãm không chỉ tái hiện dòng chảy lịch sử dân tộc mà còn giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ và quốc phòng.

Đơn cử, robot hình người của Tập đoàn Vingroup trở thành tâm điểm chú ý, bên cạnh các sản phẩm công nghệ cao như robot cứu hỏa, thiết bị bay không người lái (UAV).

Các gian hàng thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vận tải, y tế, giáo dục… cũng trình diễn nhiều sản phẩm ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT), đem lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Đông đảo khách tham quan triển lãm

Đặc biệt, khu vực trưng bày khí tài quân sự với xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa… tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với khách tham quan.

Trong không gian triển lãm, khu vực trưng bày của TP HCM trở thành một trong những điểm đến đông khách.

Gian trưng bày được bố cục thành 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử: Hành trình mở cõi phương Nam; Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước; 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo; Kỷ nguyên vươn mình - Tầm nhìn tương lai.

Hình thức thể hiện kết hợp hài hòa giữa trưng bày truyền thống và công nghệ đa phương tiện như 3D Mapping, VR/AR, màn hình tương tác, hệ thống hỏi đáp AI… tạo nên không gian mở, thuận tiện cho người xem tiếp cận, đồng thời khơi gợi cảm xúc và niềm tự hào.

Các công nghệ số tiêu biểu được ứng dụng bao gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) - Trợ lý thông minh và nội dung tự động; màn hình LED cong & LCD trong suốt (Transparent LCD) tạo nên các lớp hiển thị đa chiều, giúp hiện vật và thông tin số hòa quện; các khu vực như "50 năm non sông liền một dải" dùng scroll-up LED cong để tạo trải nghiệm tương tác thị giác đột phá…

Chính nhờ sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử và công nghệ tương tác, khu vực trưng bày của TP HCM đã thu hút đông đảo khách tham quan, từ người lớn tuổi cho đến học sinh, sinh viên.

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 3.

Người dân check-in khu vực trưng bày của TP HCM

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 4.

Gia đình lưu lại kỷ niệm tại khu trưng bày của TP HCM

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 5.

Khách tham dự trải nghiệm lịch sử thông qua công nghệ

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 6.

Một người đàn ông lớn tuổi xúc động khi đọc những dòng chữ và xem những dòng ảnh lịch sử được tái hiện tại khu trưng bày của TP HCM

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 7.

Khách tham dự trải nghiệm Hologram tại khu trưng bày của TP HCM

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 8.

Khách tham quan trải nghiệm kính thực tế ảo tại một gian hàng

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 9.

Triển lãm quốc gia lớn nhất lịch sử có gì đặc biệt mà thu hút đông nghịt khách tham quan?- Ảnh 10.

Gian hàng của các tỉnh thu hút đông đảo khách tham quan với các chương trình nghệ thuật, trưng bày sản phẩm vùng miền

Tin liên quan

Saigontourist Group đồng hành TP HCM tham gia hoạt động tại triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội

Saigontourist Group đồng hành TP HCM tham gia hoạt động tại triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội

Sự kiện là cơ hội để Saigontourist Group giới thiệu văn hóa, ẩm thực và du lịch đặc trưng của TP HCM đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Masan giới thiệu nhiều thương hiệu mạnh tại Triển lãm Thành tựu 80 năm của đất nước

Masan Group mang đến các thương hiệu Việt hàng đầu, góp phần khắc họa thành tựu 80 năm phát triển của đất nước

MB tham gia Triển lãm Thành tựu đất nước A80: Khẳng định mục tiêu đồng hành phát triển cùng quốc gia

Từ ngày 28-8 đến 5-9-2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) diễn ra Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc".

quốc khánh 2/9 hội chợ triển lãm Vingroup xe thiết giáp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo