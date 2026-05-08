Triển lãm sáng tạo nghệ thuật tại TP HCM

Lần đầu tiên tại Việt Nam, triển lãm về đồ chơi nghệ thuật mang tính sáng tạo, sưu tầm (Art & Art Toys) và đồ chơi được nghệ sĩ thiết kế, biến tấu độc bản mang tên A.R.T Show, do WE'ART phối hợp cùng Toyday tổ chức, sẽ diễn ra ở Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM từ nay đến ngày 12-5.

Ca sĩ Quang Vinh (phải) góp mặt tại triển lãm sáng tạo nghệ thuật A.R.T Show

A.R.T Show quy tụ hơn 20 nghệ sĩ trong và ngoài nước, hoạt động trong các lĩnh vực Art & Art Toys, minh họa, thiết kế nhân vật và nghệ thuật đương đại. Đáng chú ý, triển lãm còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đang hoạt động trong cộng đồng designer toy (đồ chơi thiết kế bởi nghệ sĩ) tại châu Á, như Josh Wang - nhà sáng lập thương hiệu Black Pearls được giới sưu tầm quốc tế chú ý những năm gần đây; Quiccs - một trong những nghệ sĩ Art & Art Toys có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực...

Gần đây, cộng đồng người chơi và sưu tầm Art & Art Toys tại Việt Nam tăng nhanh, nhất là giới trẻ. Các sản phẩm phiên bản giới hạn (sản xuất số lượng ít) có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Một số sản phẩm hiếm có thể tăng giá nhiều lần trên thị trường mua bán lại…