Ngày 6-6, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Trần Đăng Quang (19 tuổi ngụ thị xã Hòa Thành); Lê Chí Tâm (17 tuổi) và Võ Tuấn Điền (16 tuổi cả hai cùng ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) để điều tra làm rõ hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29-5, Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang Quang, Tâm, Điền đang làm giả giấy tờ tại nhà của N.T.L.H. ở ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

Tang vật thu giữ gồm: 11 căn cước công dân; 12 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy; 1 giấy phép lái xe; nhiều mộc, dấu giả và đồ vật, vật dụng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai đã làm khoảng 160 giấy tờ giả để bán cho khách hàng, còn lại 27 giấy chưa kịp hoàn thiện thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng tháng 3-2024, Quang được người quen giới thiệu gặp Trương Vũ Bảo cùng vợ là Nguyễn Ngọc Như Huỳnh (25 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp). Vợ chồng Bảo và Huỳnh kêu Quang hỗ trợ làm giấy tờ giả bán cho người có nhu cầu mua với tiền công mỗi giấy là 50.000 đồng.

Hàng ngày, Bảo và Huỳnh gửi thông tin đặt hàng giấy tờ giả cho Quang, khi làm xong thì Quang gửi xe khách đến Đồng Tháp giao lại cho Bảo và Huỳnh.

Tính từ khoảng tháng 3-2024 đến nay Quang làm khoảng 150 giấy tờ giả các loại và được Bảo và Huỳnh trả công khoảng 7.500.000 đồng. Đồng thời, ngoài việc làm giấy giả cho Bảo và Huỳnh, Quang còn tạo 1 tài khoản Facebook “Bích Phương” và “Hà My” để đăng thông tin nhận làm giấy giả trên mạng xã hội Facebook với giá mỗi giấy 400.000 đồng và Quang đã nhận làm riêng khoảng 10 giấy giả và thu được số tiền 4.000.000 đồng.

Trong thời gian Quang làm giấy giả, Điền và Tâm đến chơi và giúp Quang ép nhựa, đóng hộp giấy tờ giả để gửi cho khách. Quang trả tiền công và lo ăn uống. Ngày 25-5, Tâm rủ Quang và Điền đến nhà chị H. và đem máy móc, thiết bị đến làm giấy giả tại đây thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Gò Dầu đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Công an kêu gọi Bảo và Huỳnh nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.