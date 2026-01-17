Từ trái qua: Nguyễn Bá Hưng, Huỳnh Minh Quốc Pháp cùng 3 thư ký đề liên quan.

Ngày 17-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì, phối hợp với công an các xã Lệ Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu và Công an xã Khe Tre, TP Huế triệt phá thành công một chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh.

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề này do Nguyễn Bá Hưng (SN 1992, trú xã Lệ Ninh) và Huỳnh Minh Quốc Pháp (SN 1995, trú xã Khe Tre) cầm đầu.

Ban chuyên án đã triệu tập, làm rõ vai trò của 5 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 12-2025 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch, phục vụ hoạt động đánh bạc lên đến khoảng 2 tỉ đồng.

Đường dây đánh bạc này hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều phương thức liên lạc để tổ chức ghi số lô, số đề, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định, đồng thời mở rộng điều tra chuyên án để làm rõ các cá nhân liên quan.