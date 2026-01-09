Nguyễn Văn Thọ, Võ Văn Đạt, Trần Văn Bảo, Trần Văn Nhân, Đoàn Kim Hòa tại cơ quan công an.

Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lớn, hoạt động dưới hình thức trò chơi trực tuyến, tổng số tiền giao dịch ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn tổ chức, tham gia đánh bạc thông qua các cổng game online như HitClub, SunWin, Go88. Các đối tượng này sử dụng nhiều tài khoản trung gian để nạp, rút tiền, hoạt động khép kín nhằm che giấu dòng tiền và gây khó khăn cho việc phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ, Võ Văn Đạt, Trần Văn Bảo, Trần Văn Nhân, Đoàn Kim Hòa và Phan Thị Hiền đã tham gia tổ chức, đánh bạc dưới hình thức game online với tổng giá trị giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Võ Văn Đạt khai nhận ban đầu chỉ nghĩ đây là trò chơi giải trí. Sau khi tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội và rút được tiền thật từ tài khoản game, đối tượng này tiếp tục chơi nhiều lần cho đến khi bị phát hiện.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng công an các địa phương xác lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây nói trên.

Theo trung tá Nguyễn Quang Phúc, Phó đội trưởng - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng tải ứng dụng game về điện thoại, tạo tài khoản và tham gia đánh bạc trên không gian mạng, hình thành các "chiếu bạc online". Bước đầu, cả 6 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 6 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra hành vi đánh bạc.