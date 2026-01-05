HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Triệt phá đường dây đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng ở Quảng Trị đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc online 100 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng tham gia đánh bạc trong đường dây đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra

Ngày 5-1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Ba Đồn và Công an các xã Tân Mỹ, Lệ Thủy, Cam Hồng… phá thành công chuyên án, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game online.

Qua đấu tranh, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thọ (SN 2004, trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu. 

Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, thông qua Internet để tổ chức, tham gia đánh bạc trên các nền tảng game online như: HitClub, Sun Win, Go88 và thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game nhằm thu lợi bất chính.

Triệt phá đường dây đánh bạc online 100 tỉ đồng ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành làm việc và kiểm tra dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức game online của các đối tượng.

Đây là nhóm đối tượng có sự liên kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; sử dụng các tài khoản mạng xã hội ẩn danh, lập các hội, nhóm kín để tổ chức hoạt động phạm tội. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Thọ cùng các đối tượng Võ Văn Đạt (SN 2000); Trần Văn Bảo (SN 2005); Trần Văn Nhân (SN 1997) cùng trú tại xã Tân Mỹ; Đoàn Kim Hòa (SN 1991, trú tại xã Lệ Thủy); Phan Thị Hiền (SN 1983, trú tại phường Ba Đồn) đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online trên các cổng game HitClub, Sun Win, Go88 với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhóm của Thọ còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game để thu lợi bất chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng nêu trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, điều tra, xác minh làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Thông báo