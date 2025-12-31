Triệt phá đường dây phù phép hóa đơn, quy mô giao dịch cả nước

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị hơn 200 tỉ đồng.

Tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thu Thảo

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 15 tỉ đồng.

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có liên quan, trong đó Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.