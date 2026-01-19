Triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay 1,75 tỉ đồng lấy lãi 1,5 tỉ đồng

Ngày 19-1, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa đấu tranh, làm rõ và tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, ngụ thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989; ngụ thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), Nguyễn Thị Lan (SN 1988, ngụ thôn Nguyễn Khuyến), xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm rõ hành vi cho vay "tín dụng đen".

Nhóm cho vay "tín dụng đen" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, ổ nhóm này lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 4-2024 đến ngày 14-1, đã cho chị Thiều Thị H. (SN 1992, ngụ phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ) vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy sử dụng 150 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 206 triệu đồng; Đỗ Quốc Huy sử dụng 1,75 tỉ đồng cho vay, chiếm hưởng 1,5 tỉ đồng; Nguyễn Hữu Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Lan sử dụng 700 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 140 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.