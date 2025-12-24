Triệt phá vụ vận chuyển điện thoại di động nhập lậu lớn từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 24-12, tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa đấu tranh thành công Chuyên án QN1225, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn điện thoại iPhone và linh kiện từ Trung Quốc vào nội địa.

Đối tượng Bùi Văn Hưng cùng tang vật

Theo đó, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21-12, tại khu vực xã Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh), lực lượng Bộ đội đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hưng (SN 1988, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng) đang điều khiển xe ô tô mang kiểm soát 62A-219.71 có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 177 chiếc điện thoại iPhone các loại cùng 18 cụm linh kiện điện thoại di động. Tổng giá trị tang vật ước tính trên 1,3 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, đến 21 giờ 50 cùng ngày, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục bắt giữ đối tượng Đinh Nguyễn Quốc Toàn (SN 1998, trú tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định Toàn là đối tượng trực tiếp vận chuyển số hàng hóa nói trên từ phía Trung Quốc về Việt Nam để bàn giao cho Hưng.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.