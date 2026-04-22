Triệt xóa ổ ma túy “di động” trên ô tô ở Gia Lai

Ngày 22-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bốn đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai phát hiện khu vực đèo Son (khu phố 30) thường có các nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy nên tổ chức tuần tra, mật phục.

Khuya 20-4, lực lượng Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện ô tô hiệu Mitsubishi Xpander màu trắng dừng đỗ tại bãi đất trống khu vực đèo Son có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra hành chính, công an phát hiện trên xe có 4 người gồm: Bùi Trúc Hân (SN 1985, trú phường Quy Nhơn), Võ Khắc Lương (SN 2000, trú xã Tuy Phước Tây), Trần Thị Mỹ Huyền Lương (SN 2001) và Phạm Mạnh Xuân Ny (SN 2004, cùng trú tỉnh Đắk Lắk).

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Xe ô tô các đối tượng dùng làm nơi để sử dụng ma túy.

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy về cùng sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.