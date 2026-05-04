Thời sự

Triệu tập người đánh tài xế xe tải trong trường mầm non gây xôn xao dư luận

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã triệu tập người đàn ông đánh tài xế xe ô tô trong trường mầm non gây xôn xao dư luận lên làm việc.

Tối 4-5, thông tin từ Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh cho biết chiều cùng ngày đã triệu tập N.V.G. (SN 1983 trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), là người có hành vi hành hung anh T.Đ.Đ. (SN 1997 trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) gây xôn xao dư luận, lên làm việc.

Triệu tập đối tượng hành hung lái xe tải giao hàng trong trường mầm non - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với N.V.G. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, trong quá trình anh T.Đ.Đ. lái xe cung cấp thực phẩm tại Trường mầm non thị trấn Thắng, xã Hiệp Hòa đã bị xe máy của G. đỗ chắn lối đi. Anh Đ. đề nghị anh G. di chuyển để lấy lối đi vào khu vực bếp nhà trường. Hai bên xảy ra cự cãi, anh G. đã dùng tay phải tát một cái vào vùng má bên trái của của anh Đ.. 

Tại cơ quan công an, anh G. đã nhận thức được hành vi của bản thân, xin lỗi gia đình anh T.Đ.Đ..

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 4-5, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi nhận sự việc một người đàn ông có hành vi dùng tay tát vào mặt một tài xế xe tải tại sân trường mầm non thị trấn Thắng thuộc xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. 

Theo clip được đăng tải, tài xế T.Đ.Đ. nói năng khá nhún nhường, đúng mực, còn N.V.G. thì liên tục chửi bậy, hung hăng trước mặt các phụ huynh, giáo viên và các bé học sinh mầm non khiến dư luận hết sức bất bình.

Video tài xế bị tát vào mặt ngày trong trường học gây xôn xao dư luận. Nguồn: MXH

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ, thu hút nhiều bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi côn đồ của người đàn ông trong clip.

Hiện Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TPHCM: Khởi tố người đàn ông đánh tài xế công nghệ, phá ô tô ở phường Hạnh Thông

TPHCM: Khởi tố người đàn ông đánh tài xế công nghệ, phá ô tô ở phường Hạnh Thông

(NLĐO) - Do khách nôn ói trên xe, tài xế yêu cầu hỗ trợ tiền rửa xe thì phát sinh cự cãi.

Xác định danh tính người hùng hổ đánh tài xế xe tải sau khi va chạm

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, 1 người từ xe bán tải hùng hổ đánh tài xế xe tải từ ca-bin xuống đường

Nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi “Mày biết tao là ai không?”

(NLĐO) - Anh Lê Ngọc L. đang điều khiển xe về gần nhà thì bị nhóm 3 người lao vào đánh tới tấp gây thương tích và hỏi “Mày biết tao là ai không?”

