Pháp luật

TPHCM: Khởi tố người đàn ông đánh tài xế công nghệ, phá ô tô ở phường Hạnh Thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Do khách nôn ói trên xe, tài xế yêu cầu hỗ trợ tiền rửa xe thì phát sinh cự cãi.

Ngày 6-1, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội gây rối trật tự công cộng.

TPHCM Khởi tố người đàn ông đánh tài xế công nghệ và phá ô tô - Ảnh 1.

La Thiên Bảo tại cơ quan công an

Theo điều tra, tối 13-12, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L, 40 tuổi, tài xế xe công nghệ, về việc bị hành hung, đồng thời ô tô bị hư hỏng trong quá trình chở khách.

Theo đó, khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, ông L. điều khiển xe ô tô chở 6 hành khách, trong đó có Bảo, di chuyển từ khu vực đường Lê Văn Khương đến đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Khi di chuyển, do một khách nôn ói trong xe nên ông L. đề nghị nhóm khách hỗ trợ chi phí vệ sinh phương tiện, từ đó phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Khi xe đến khu vực giao lộ Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ, nhóm hành khách yêu cầu dừng xe để xuống đi bộ. Sau đó, một người trong nhóm đã thanh toán đầy đủ tiền cước di chuyển và chi phí rửa xe cho tài xế.

Tuy nhiên, sau khi nhóm hành khách rời đi được một đoạn, ông L. mở cửa xe gọi Bảo quay lại để nói chuyện.

Do trước đó đã sử dụng bia rượu, Bảo có hành vi lao đến lớn tiếng cự cãi, dùng tay nắm áo tài xế làm rách áo, đồng thời đánh vào vùng ngực ông L. Chưa dừng lại, Bảo tiếp tục dùng chân đá gãy kính chiếu hậu bên trái và bên phải của xe ô tô.

Sau khi được người dân xung quanh can ngăn, Bảo rời khỏi hiện trường, đi bộ về nhà.

TPHCM Khởi tố người đàn ông đánh tài xế công nghệ và phá ô tô - Ảnh 2.

Bảo đá làm hư gương chiếu hậu ô tô


Tình huống pháp lý vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông tấn công một phụ nữ

Tình huống pháp lý vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông tấn công một phụ nữ

(NLĐO) - Một thanh niên "điều" chó dữ lao vào 2 người đàn ông nhưng nó bất ngờ tấn công một phụ nữ bên cạnh

Xác minh clip 3 thanh niên bị đánh ở gần cầu Ba Son

(NLĐO) - 3 thanh niên vừa qua cầu Ba Son khoảng 150m thì bị nhóm người lạ chặn đường tấn công.

Xác minh thông tin một nhà vệ sinh công cộng biến mất ở trung tâm TP HCM

(NLĐO) - Một nhà vệ sinh công cộng gắn ki-ốt ở phường Sài Gòn, TP HCM biến mất cùng tủ đá, tủ đông và thiết bị pha chế nước giải khát

