Triệu tập nhóm nam sinh hành hung bạn khác trường nhập viện

Ngày 27-4, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an xã Hà Đông đã triệu tập nhóm nam sinh gồm 4 người: L.Đ.A. (SN 2009, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, học sinh trường nghề Hàng Giang); N.T.L. (SN 2011, trú tại thôn Phù Tinh, xã Hà Đông); L.T.T và N.T.B.K. (cùng SN 2011, trú tại thông Tiên Kiều, xã Hà Đông), đều là học sinh trường THCS Thanh Hồng, để xác minh, làm rõ hành vi dùng mũ bảo hiểm, gạch, đá, đánh hành hung nam sinh P.H.B. (SN 2010, học sinh trường nghề Hàng Giang) phải nhập viện.

Trước đó, vào tối 24-4, Công an xã Hà Đông nhận được trình báo về sự việc hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực gầm cầu chui thôn Vĩnh Ninh, xã Hà Đông, nam sinh P.H.B (học sinh trường nghề Hàng Giang) bị một nhóm thiếu niên dùng mũ bảo hiểm, gạch, đá đánh vào người và đầu.

Hậu quả P.H.B. bị thương tích vùng đầu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hà Đông, khẩn trương phối hợp Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, Công an xã Hà Đông đã triệu tập 4 trường hợp liên quan, gồm: L.Đ.A., N.T.L., L.T.T và N.T.B.K..

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã Hà Đông và các cơ quan liên quan xử lý vụ việc theo quy định.