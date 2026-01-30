Ca sĩ Bích Thủy, Hạ Châu trao học bổng Bắc Sơn trong niềm hạnh phúc nhớ đến cha

Ca sĩ Bích Thủy trao tặng quà và học bổng Bắc Sơn cho con em nghệ sĩ hiếu học





Chiều 30-1, tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Sân khấu TP HCM, chương trình văn nghệ Trao học bổng Bắc Sơn năm 2026 diễn ra trong bầu không khí ấm áp, lắng đọng và chan chứa yêu thương. Với hai người con gái của cố nhạc sĩ NSƯT Bắc Sơn – ca sĩ Bích Thủy và Hạ Châu, đây là một hoạt động thiện nguyện thường niên, là cách gìn giữ di sản tinh thần của người cha: yêu nghệ sĩ, thương sân khấu và tin vào giá trị của học hành.

Hạ Châu với ký ức không khép lại

Nhiều năm qua, học bổng mang tên Bắc Sơn được gia đình duy trì như một lời hẹn ước với cộng đồng nghệ sĩ. Năm nay, 100 phần học bổng kèm gạo đã được trao cho các gia đình nghệ sĩ, công nhân sân khấu khó khăn và con em nghệ sĩ hiếu học. Mỗi phần quà là một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa ký ức về một người nhạc sĩ hiền hậu với trách nhiệm nâng đỡ những mầm xanh của sân khấu hôm nay.

Những phần quà ý nghĩa đã được trao tặng các em học sinh

Ca sĩ Hạ Châu cho rằng ngày tết làm việc thiện là bà xúc động vì nhớ đến những lời cha đã dặn, khi có được những phần quà thì hãy chia sẻ cho đời sống cộng đồng, vì đời nghệ sĩ là sống nhờ vào tình thương khán giả.

Ca sĩ Bích Thủy chia sẻ trong xúc động rằng, mỗi lần chương trình diễn ra là một lần chị và em gái "được gặp lại ba" trong ánh mắt, nụ cười của những người nhận học bổng.

Còn Hạ Châu nói, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy sự tiếp nối: các em nhỏ được tiếp sức để đến trường, các gia đình nghệ sĩ bớt đi một nỗi lo trước thềm năm mới.

Ca sĩ Hạ Châu hát những ca khúc của cha trong ngày trao học bổng năm 2025

Bích Thủy và âm nhạc gọi mùa xuân về

Chương trình văn nghệ như một lời chào năm mới dịu dàng. Các ca sĩ Bích Phượng, Bình Chinh, Khánh Tuấn, Bình Mập cùng Bích Thủy, Hạ Châu đã mang đến những ca khúc xuân quen thuộc – phần lớn là sáng tác của NSƯT Bắc Sơn. Những giai điệu mộc mạc, giàu tình người khiến khán phòng như chậm lại, để mỗi người lắng nghe mùa xuân bằng ký ức và lòng biết ơn.

Các nghệ sĩ Đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn và CLB Sân khấu Lạc Long Quân

Đặc biệt, CLB Sân khấu Lạc Long Quân góp thêm sắc màu tươi trẻ bằng các tiết mục chào mừng, nhấn mạnh tinh thần truyền nghề, tiếp nối mà học bổng Bắc Sơn vẫn âm thầm vun bồi.

Tiếng nói từ tấm lòng trân quý

Thay mặt giới sân khấu, nghệ nhân Minh Hòa bày tỏ sự trân trọng đối với nghĩa cử bền bỉ của gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn: "Đây là một việc làm đẹp, không phô trương, nhưng lan tỏa lâu dài. Nó giữ cho sân khấu một nhịp thở nhân ái – điều mà người làm nghề luôn cần".

Niềm vui cũng hiện rõ trên gương mặt Tú Quyên, người có hai con được nhận học bổng năm nay. Chị nói rằng sự sẻ chia kịp lúc là động lực để các con thêm tự tin, để những gia đình nghệ sĩ vượt qua giai đoạn khó khăn và tin rằng sân khấu vẫn luôn có vòng tay chở che.

Những giai điệu mùa xuân do nhạc sĩ Bắc Sơn sáng tác đã vang lên trong chương trình trao học bổng mang tên ông tổ chức chiều 30-1

Di sản của lòng nhân

Trao học bổng Bắc Sơn là một chương trình từ thiện ý nghĩa được gia đình duy trì nhiều năm qua. Đó là cách âm nhạc của ông tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng, là sự nối dài của một nhân cách nghệ sĩ đặt con người ở trung tâm.

Trong niềm hạnh phúc nhớ cha, Bích Thủy và Hạ Châu đã biến ký ức riêng thành mùa xuân chung – nơi tình người, nghệ thuật và học vấn gặp nhau, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như chính những giai điệu Bắc Sơn còn ngân mãi.

"Tôi rất ngưỡng mộ tinh thần làm tốt sứ mệnh cao cả mà người cha là nhạc sĩ tài hoa đã truyền cho các con. Học bổng mang tên nhạc sĩ Bắc Sơn là một việc làm ý nghĩa mà gia đình đã gìn giữ, lan tỏa mỗi khi xuân về" – ca sĩ Bích Phượng đã nói.



