Nghệ sĩ Bích Thủy giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Bích Thủy giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Từ duyên nguyện của người cha đến hành trình gieo yêu thương của nghệ sĩ Bích Thủy, tất cả đã được xã hội ghi nhận

Nghệ sĩ Bích Thủy – Người giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bích Thủy

Sáng 31-5, nghệ sĩ – doanh nhân Bích Thủy tiếp tục tổ chức chương trình trao quà nhân mùa Phật Đản cho 500 người nghèo tại TP HCM. Những phần quà thiết thực được trao tận tay người nhận như một cách sẻ chia với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với Bích Thủy, đây không phải hoạt động mang tính thời điểm mà là một phần trong hành trình thiện nguyện chị đã duy trì suốt nhiều năm qua.

Mang trên vai một di sản nghệ thuật lớn lao với tư cách là người con gái thứ chín của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, nghệ sĩ – doanh nhân Bích Thủy đã chọn cho mình một cách đi riêng: không đứng dưới hào quang của cha, mà lặng lẽ nối dài những giá trị ông để lại.

Nghệ sĩ Bích Thủy – Người giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bích Thủy chăm lo cho người già neo đơn trong mùa Phật Đản

Hơn một ngàn suất diễn của Đoàn Tình ca Bắc Sơn

Những chuyến thiện nguyện đến vùng sâu vùng xa, những chương trình dành cho người lao động, người cao tuổi, bệnh nhân hay trẻ em khó khăn… là hành trình nhiều năm nghệ sĩ Bích Thủy âm thầm thực hiện để trả món nợ ân tình với âm nhạc và cuộc đời.

Năm nay, bước sang tuổi lục tuần, nhìn lại chặng đường sáu mươi năm đời người và hơn ba thập kỷ dấn thân trên thương trường, câu chuyện của Bích Thủy hiện lên như một hành trình dài của ý chí, lòng biết ơn và khát vọng phụng sự.

Một lời hứa với cha

Nhắc đến cố nhạc sĩ Bắc Sơn, công chúng nhớ ngay đến những giai điệu mang hồn quê Nam Bộ mộc mạc, chân tình, thấm đẫm tình đất, tình người. Với Bích Thủy, di sản ấy không đơn thuần là ký ức gia đình. Đó là trách nhiệm.

Nghệ sĩ Bích Thủy – Người giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Bích Thủy và các cụ già trong mùa Phật Đản

Sau ngày cha đi xa, chị chọn cách giữ ông ở lại bằng âm nhạc. Đoàn Tình ca Bắc Sơn ra đời từ suy nghĩ rất giản dị: những bài hát ấy cần tiếp tục được cất lên, không chỉ trên sân khấu lớn mà cả ở những nơi người dân cần được sẻ chia bằng nghệ thuật.

"Nếu âm nhạc của cha từng làm người ta yêu quê hương hơn, sống tử tế hơn, thì điều mình cần làm là để những giai điệu ấy tiếp tục đi cùng cuộc sống hôm nay" – đó cũng là cách chị thực hiện duyên nguyện của cha.

Điều khiến Bích Thủy hạnh phúc nhất, theo chị, không phải những danh hiệu hay thành tựu kinh doanh, mà là việc đã làm được điều cha mình – nhạc sĩ, NSƯT Bắc Sơn – từng gửi gắm: phát triển dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ và khôi phục những tác phẩm sân khấu từng làm nên dấu ấn của ông.

Sáu mươi năm nhìn lại: hành trình của một đời người

"Sáu mươi năm cuộc đời – một cột mốc để mỉm cười nhìn lại. Nhìn lại một thời son trẻ gan lì chiến đấu với nhiều nghịch cảnh, nhìn lại những mùa vàng đã kiến tạo và nhìn lại những vòng tay ấm áp đã trao đi.

Nghệ sĩ Bích Thủy – Người giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Bích Thủy

Ít ai biết, tài sản lớn nhất của cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy không phải tiền bạc hay hậu thuẫn, mà là sự lì lợm và quyết tâm không cam chịu nghèo khó.

Trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, khi thị trường nhiều biến động và sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, chị chọn dấn thân thay vì lùi bước. 

Chị luôn nhắc đến lòng biết ơn dành cho những người từng đồng hành cùng mình, kể cả khi hôm nay mỗi người đã chọn một con đường khác. Có lẽ chính những năm tháng va đập ấy đã tạo nên một Bích Thủy quyết đoán, năng động nhưng vẫn giữ sự mềm mại của người phụ nữ luôn đặt chữ tình lên trước.

Những "chiến tích" kinh tế của một người phụ nữ dám đi tới

Hơn ba mươi năm chèo lái doanh nghiệp, ở tuổi 60, Bích Thủy xem thành quả kinh tế không phải đích đến mà là minh chứng rằng phụ nữ hoàn toàn có thể lãnh đạo, tạo dựng giá trị và xứng đáng được tôn trọng.

Với chị, kinh doanh chưa bao giờ chỉ là những con số lợi nhuận. Từ lĩnh vực nông nghiệp, chị xây dựng mô hình doanh nghiệp đa ngành, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực.

Nghệ sĩ Bích Thủy – Người giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Bích Thủy

Thông qua nhiều hội thảo, chương trình chuyển giao kỹ thuật và hoạt động truyền thông, chị tiên phong đưa các giải pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp bà con nông dân giảm chi phí, nâng cao năng suất và tăng giá trị nông sản.

Lĩnh vực địa ốc đến với chị trong một giai đoạn đầy biến cố, buồn bã và thất vọng. Từ mô hình cho thuê nhà trọ giản dị ban đầu, hành trình ấy dần mở rộng thành gần chục dự án khu dân cư cùng tám cơ sở nuôi dạy trẻ em nghèo.

Hơn một ngàn chuyến đi của yêu thương

Những hoạt động thiện nguyện ấy vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những việc làm cụ thể. 

Con số hơn một ngàn suất diễn là hành trình không dễ hình dung nếu nhìn bằng quy mô của một đoàn nghệ thuật xã hội hóa.

Ở tuổi 60, chị vẫn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nhà ở xã hội, hướng đến công nhân và người thu nhập thấp – bởi theo chị, an cư vẫn là nền tảng quan trọng nhất để mỗi người có thể sống tốt hơn.

Tin liên quan

Nghệ sĩ Bích Thủy với 4 suất diễn văn nghệ mùa Phật đản

Nghệ sĩ Bích Thủy với 4 suất diễn văn nghệ mùa Phật đản

(NLĐO) – Nghệ sĩ Bích Thủy luôn mang sân khấu đến với cộng đồng thông qua những suất hát gắn với chủ đề Phật pháp - hành trình gieo duyên nghệ thuật

Ca sĩ Bích Thủy nối dài di sản nhạc Bắc Sơn trên sóng truyền hình Tây Ninh, Đồng Nai

(NLĐO) - Trong dòng chảy của nghệ thuật Việt Nam, tên tuổi nhạc sĩ Bắc Sơn là một cột mốc không thể thay thế và ca sĩ Bích Thủy đã duy trì mạch đó...

Bích Thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo