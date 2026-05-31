Nghệ sĩ Bích Thủy giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện

Nghệ sĩ Bích Thủy

Sáng 31-5, nghệ sĩ – doanh nhân Bích Thủy tiếp tục tổ chức chương trình trao quà nhân mùa Phật Đản cho 500 người nghèo tại TP HCM. Những phần quà thiết thực được trao tận tay người nhận như một cách sẻ chia với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với Bích Thủy, đây không phải hoạt động mang tính thời điểm mà là một phần trong hành trình thiện nguyện chị đã duy trì suốt nhiều năm qua.

Mang trên vai một di sản nghệ thuật lớn lao với tư cách là người con gái thứ chín của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, nghệ sĩ – doanh nhân Bích Thủy đã chọn cho mình một cách đi riêng: không đứng dưới hào quang của cha, mà lặng lẽ nối dài những giá trị ông để lại.

Nghệ sĩ Bích Thủy chăm lo cho người già neo đơn trong mùa Phật Đản

Hơn một ngàn suất diễn của Đoàn Tình ca Bắc Sơn

Những chuyến thiện nguyện đến vùng sâu vùng xa, những chương trình dành cho người lao động, người cao tuổi, bệnh nhân hay trẻ em khó khăn… là hành trình nhiều năm nghệ sĩ Bích Thủy âm thầm thực hiện để trả món nợ ân tình với âm nhạc và cuộc đời.

Năm nay, bước sang tuổi lục tuần, nhìn lại chặng đường sáu mươi năm đời người và hơn ba thập kỷ dấn thân trên thương trường, câu chuyện của Bích Thủy hiện lên như một hành trình dài của ý chí, lòng biết ơn và khát vọng phụng sự.

Một lời hứa với cha

Nhắc đến cố nhạc sĩ Bắc Sơn, công chúng nhớ ngay đến những giai điệu mang hồn quê Nam Bộ mộc mạc, chân tình, thấm đẫm tình đất, tình người. Với Bích Thủy, di sản ấy không đơn thuần là ký ức gia đình. Đó là trách nhiệm.

Nghệ sĩ Bích Thủy và các cụ già trong mùa Phật Đản

Sau ngày cha đi xa, chị chọn cách giữ ông ở lại bằng âm nhạc. Đoàn Tình ca Bắc Sơn ra đời từ suy nghĩ rất giản dị: những bài hát ấy cần tiếp tục được cất lên, không chỉ trên sân khấu lớn mà cả ở những nơi người dân cần được sẻ chia bằng nghệ thuật.

"Nếu âm nhạc của cha từng làm người ta yêu quê hương hơn, sống tử tế hơn, thì điều mình cần làm là để những giai điệu ấy tiếp tục đi cùng cuộc sống hôm nay" – đó cũng là cách chị thực hiện duyên nguyện của cha.

Điều khiến Bích Thủy hạnh phúc nhất, theo chị, không phải những danh hiệu hay thành tựu kinh doanh, mà là việc đã làm được điều cha mình – nhạc sĩ, NSƯT Bắc Sơn – từng gửi gắm: phát triển dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ và khôi phục những tác phẩm sân khấu từng làm nên dấu ấn của ông.

Sáu mươi năm nhìn lại: hành trình của một đời người

"Sáu mươi năm cuộc đời – một cột mốc để mỉm cười nhìn lại. Nhìn lại một thời son trẻ gan lì chiến đấu với nhiều nghịch cảnh, nhìn lại những mùa vàng đã kiến tạo và nhìn lại những vòng tay ấm áp đã trao đi.

Nghệ sĩ Bích Thủy

Ít ai biết, tài sản lớn nhất của cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy không phải tiền bạc hay hậu thuẫn, mà là sự lì lợm và quyết tâm không cam chịu nghèo khó.

Trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, khi thị trường nhiều biến động và sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, chị chọn dấn thân thay vì lùi bước.

Chị luôn nhắc đến lòng biết ơn dành cho những người từng đồng hành cùng mình, kể cả khi hôm nay mỗi người đã chọn một con đường khác. Có lẽ chính những năm tháng va đập ấy đã tạo nên một Bích Thủy quyết đoán, năng động nhưng vẫn giữ sự mềm mại của người phụ nữ luôn đặt chữ tình lên trước.

Những "chiến tích" kinh tế của một người phụ nữ dám đi tới

Hơn ba mươi năm chèo lái doanh nghiệp, ở tuổi 60, Bích Thủy xem thành quả kinh tế không phải đích đến mà là minh chứng rằng phụ nữ hoàn toàn có thể lãnh đạo, tạo dựng giá trị và xứng đáng được tôn trọng.

Với chị, kinh doanh chưa bao giờ chỉ là những con số lợi nhuận. Từ lĩnh vực nông nghiệp, chị xây dựng mô hình doanh nghiệp đa ngành, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế khu vực.

Nghệ sĩ Bích Thủy

Thông qua nhiều hội thảo, chương trình chuyển giao kỹ thuật và hoạt động truyền thông, chị tiên phong đưa các giải pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp bà con nông dân giảm chi phí, nâng cao năng suất và tăng giá trị nông sản.

Lĩnh vực địa ốc đến với chị trong một giai đoạn đầy biến cố, buồn bã và thất vọng. Từ mô hình cho thuê nhà trọ giản dị ban đầu, hành trình ấy dần mở rộng thành gần chục dự án khu dân cư cùng tám cơ sở nuôi dạy trẻ em nghèo.

Hơn một ngàn chuyến đi của yêu thương

Những hoạt động thiện nguyện ấy vẫn đang tiếp tục được nối dài bằng những việc làm cụ thể.

Con số hơn một ngàn suất diễn là hành trình không dễ hình dung nếu nhìn bằng quy mô của một đoàn nghệ thuật xã hội hóa.

Ở tuổi 60, chị vẫn dành nhiều tâm huyết cho các dự án nhà ở xã hội, hướng đến công nhân và người thu nhập thấp – bởi theo chị, an cư vẫn là nền tảng quan trọng nhất để mỗi người có thể sống tốt hơn.