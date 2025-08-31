Trịnh Kim Chi, Minh Nhí, Quyền Linh nghẹn ngào tiễn biệt Nhà giáo ưu tú, đạo diễn Nguyễn Văn Phúc





NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM và tác giả Nguyễn Trung - Chánh văn phòng Hội Sân khấu TP HCM thắp hương tiễn biệt Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc

Sáng 31-8, Hội Sân khấu TP HCM đã đến viếng tang lễ Nhà giáo ưu tú – đạo diễn Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP HCM (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM). NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM đã xúc động thắp hương tiễn biệt một người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu, truyền hình đáng kính.

Nguyễn Văn Phúc - Những cống hiến rực rỡ

Ông là Đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, thuộc Chi bộ khu phố 28, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM. Ông sinh năm 1937 tại xã Phú Cường, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là xã Nội Bài, TP Hà Nội). Cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của ông đã được Nhà nước trao tặng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huân chương Chiến sĩ Văn hóa, Huy chương Vì sự nghiệp Sân khấu.

Nghệ sĩ Mai Trần và NSƯT Thành Lộc đến viếng Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc Ảnh: Trương Văn Trí

Tang lễ của Nhà giáo ưu tú – đạo diễn Nguyễn Văn Phúc diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của nhiều thế hệ học trò, những nghệ sĩ đã thành danh và gắn bó máu thịt với sân khấu Việt Nam.

Tang Lễ được tổ chức tại Block B3 Chung cư Đức Khải, phường Tân Mỹ, TP HCM. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 6 giờ 30 ngày 1-9. Sau đó an táng tại Nghĩa trang Phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai (Chơn Thành, Bình Phước cũ).

NSND Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - thắp hương tiễn biệt Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc

Ngay từ khi hay tin thầy qua đời, đông đảo học trò nổi tiếng của ông đều bày tỏ niềm tiếc thương như: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Thanh Thủy, MC Quyền Linh, NSƯT Minh Nhí, NSƯT Đại Nghĩa, nghệ sĩ Phú Hải, Nghiên cứu sinh – đạo diễn Hữu Luận, Nhà giáo ưu tú – Thạc sĩ Diệu Đức, Trung Dân, Công Hậu, đạo diễn Minh Chung, đạo diễn Nguyễn Mỹ Khanh, Thạc sĩ - đạo diễn Hữu Tiến, Đức Thịnh, đạo diễn Mỹ Khanh, Trường Giang, Vân Trang, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Minh Luân, Kiều Minh Tuấn…

Các học trò là nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh đã đến thắp hương, có người gửi vòng hoa chia buồn, tất cả đều lặng người, ánh mắt đỏ hoe, khóe môi nghẹn lại vì nỗi đau mất đi một người thầy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong chặng đường nghệ thuật của họ.

NSƯT Công Ninh nói: "Tất cả những gì tôi có được hôm nay, từ nghề diễn đến cách sống, đều khởi nguồn từ thầy. Thầy nghiêm khắc, nhưng sau ánh mắt đó là sự thương yêu vô bờ dành cho học trò. Thầy đi rồi, trong lòng chúng tôi trống trải vô cùng".

Nguyễn Văn Phúc - người thầy của những lớp đạo diễn đầu tiên

Đạo diễn Nguyễn Văn Phúc là một trong những "cây cột trụ" đặt nền móng cho Trường Nghệ thuật Sân khấu II những năm đầu gian khó, bên cạnh các thế hệ thầy cô tiêu biểu như cô Tường Trân, thầy Đinh Xuân Hòa, thầy Hà Bay, cô Ca Lê Hồng, thầy Bích Lâm, thầy Lê Văn Tĩnh, thầy Đoàn Bá, cô Kim Chi, cô Bích Lân, thầy Tăng Lộc, cô Bầy Hát Bội, cô Thu Vân, anh Lê Văn Định…

Lớp đạo diễn đầu tiên của thầy Nguyễn Văn Phúc gần như tất cả đều trụ lại với nghề và thành danh, trở thành những trụ cột của nền nghệ thuật sân khấu, điện ảnh phía Nam như: đạo diễn Hùng Lâm (lớp trưởng), cố đạo diễn Cảnh Đôn, đạo diễn Minh Hải (hiện là Trưởng Ban Văn nghệ HTV), đạo diễn Phú Hải, NSƯT Minh Nhí, nghệ sĩ Minh Phượng, Phương Linh, đạo diễn Phùng Nguyên, đạo diễn Xuân Phước, Thanh Sơn…

Vở "Quan Thanh Tra" mà ông dàn dựng cho thế hệ này để họ tốt nghiệp đã trở thành một tác phẩm mẫu mực, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng cho thế hệ đạo diễn trẻ.

Ban chấp hành Hội Sân khấu TP HCM thắp hương tiễn biệt Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc

Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc nhớ lại kỷ niệm khó quên: "Trong một buổi thi, thầy bỗng ngất xỉu.

Tôi là người dìu thầy xuống phòng y tế và được nghe những lời tâm sự đau đớn nhất của thầy về người vợ đầu – nghệ sĩ chèo Bạch Tuyết – đã mất. Đó là lần duy nhất tôi thấy thầy yếu mềm, còn bình thường, thầy luôn là một người nghiêm khắc, tận tụy và giàu yêu thương với học trò" – bà nghẹn ngào kể lại.

Ông Nguyễn Văn Phúc có nhiều học trò nổi tiếng

Nghệ sĩ Đoàn Mai Phương (con gái của cố đạo diễn NSƯT Đoàn Bá đang ở Mỹ) xúc động viết trên trang cá nhân: "Ngày em mới 15 tuổi rưỡi, lén cha mẹ đi thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, em có phước duyên được học dưới sự dìu dắt của thầy Nguyễn Văn Phúc và cô Kim Chi.

Bốn năm đầu tiên, thầy cô nghiêm khắc nhưng chan chứa tình thương, đặt cho em nền tảng kỷ luật và tình yêu nghệ thuật suốt đời. Hôm nay nghe tin thầy mất, lòng em đau xót. Xin tri ân thầy và chia sẻ nỗi mất mát này cùng gia đình".

Đạo diễn Lê Phương Hùng tâm sự: "Thầy ơi, con buồn quá, thầy đi rồi, con không về kịp. Con chọn bức hình thầy tươi nhất để nhớ thầy như lúc thầy dạy tụi con.

Đại diện lớp K15, con cúi đầu chào thầy. Mãi mãi nhớ những ngày đầu thầy dạy, dù biết con không thích làm diễn viên, thầy vẫn chỉ bảo tận tình. Những vở kịch Tết ở HTV do thầy dựng, con được tham gia, học được bao điều quý giá. Mong thầy vãng sanh an lạc".

Đông nghệ sĩ là học trò của cố Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Phúc đều bày tỏ niềm thương tiếc khi đến chia buồn cùng gia đình

Nguyễn Văn Phúc, người gieo mầm cho nhiều thế hệ

Từ sân khấu cho đến điện ảnh, truyền hình, học trò của Nhà giáo ưu tú, đạo diễn Nguyễn Văn Phúc ngày nay đã là những gương mặt quen thuộc, là tên tuổi lớn trong đời sống văn nghệ. Nhưng tất cả họ đều thừa nhận: thành công ấy có dấu ấn sâu đậm từ người thầy tận tụy, lặng lẽ gieo mầm tri thức và đạo đức nghề nghiệp.

Trong không gian tang lễ, những lời thì thầm tri ân, những giọt nước mắt đã nói thay tất cả. Thầy ra đi, nhưng bóng dáng, tiếng nói, cách dạy, những lời khuyên và tình yêu nghệ thuật mà thầy để lại vẫn còn đó, trong từng bước đi, từng vai diễn, từng vở kịch của học trò.

"Xin tiễn biệt Nhà giáo ưu tú – đạo diễn Nguyễn Văn Phúc. Mong thầy thanh thản ra đi, để lại tình yêu và sự nghiệp cho nhiều thế hệ học trò tiếp bước" – NSƯT Minh Nhí đã khóc.



