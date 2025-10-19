HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trịnh Mỹ Anh sẵn sàng chinh phục vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025

Thùy Trang

(NLĐO) - Trịnh Mỹ Anh sẽ là người đẹp Việt tham gia tranh vương miện tại Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái Đất 2025).

Trịnh Mỹ Anh sẵn sàng chinh phục vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025!

Trịnh Mỹ Anh sẵn sàng chinh phục vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025 - Ảnh 1.

Trịnh Mỹ Anh sẵn sàng chinh phục Hoa hậu Trái Đất 2025 diễn ra tại Philippines

Trịnh Mỹ Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ trong bộ váy tinh tế của các nhà thiết kế Việt. Cô xúc động lẫn hạnh phúc khi nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ đông đảo bạn bè lẫn giới truyền thông khi trở thành người đẹp Việt tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025, dự kiến diễn ra tại Philippines với sự tham gia của gần 90 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 5-11.

Đến Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh mang theo khát vọng lan tỏa thông điệp Bảo vệ môi trường, mong muốn dùng tiếng nói, hành động và niềm tin của mình để khơi dậy ý thức cộng đồng cùng chung tay xây dựng một thế giới xanh - sạch - bền vững cho hôm nay và mai sau.

Về dự án bảo vệ môi trường sẽ giới thiệu tại Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh bật mí đây là một dự án khá là mới, chưa được khai thác nhiều - chính là tập trung tái chế rác thải điện tử.

"Tôi đã tìm hiểu về đề tài này và thấy là chủ đề rất hay, ý nghĩa. Tôi đang hoàn thiện dần phần dự án này để đem ra quốc tế. Tôi cũng mong chủ đề tái chế rác thải điện tử được mọi người khai thác nhiều hơn"- cô nói.

Kể từ khi trở thành Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025 đến nay, Trịnh Mỹ Anh cũng góp sức trong các chiến dịch dọn dẹp, chung tay khôi phục vẻ đẹp thiên nhiên và chia sẻ thông điệp này với cộng đồng. Cô cho rằng những bước đi nhỏ, khi được thực hiện cùng nhau, có thể tạo ra một làn sóng thay đổi mạnh mẽ.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh chủ động xin đi thi

Trịnh Mỹ Anh sẵn sàng chinh phục vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025 - Ảnh 2.

Trịnh Mỹ Anh được đánh giá cao vì chủ động

Sinh năm 2003, Trịnh Mỹ Anh là Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025. Cô quê Hà Nội, số đo 85-64-95 (cm). Người đẹp ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhờ sở hữu gương mặt thanh thoát, nụ cười sáng cùng chiều cao 1,75 m. 

Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 là sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội, có khả năng ngoại ngữ trôi chảy, đạt IELTS 7.0, từng giành giải Nhì cuộc thi hùng biện tiếng Anh và hội thi Học sinh Thanh lịch do trường cấp 3 tổ chức.

Trịnh Mỹ Anh sẵn sàng chinh phục vương miện Hoa hậu Trái Đất 2025 - Ảnh 3.

Nhan sắc của Mỹ Anh cũng được đánh giá cao

Miss Earth - Hoa hậu Trái Đất là một trong bốn đấu trường sắc đẹp uy tín và lớn nhất. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc, trí tuệ và lan tỏa những giá trị nhân văn - vì môi trường.

Trịnh Mỹ Anh khẳng định kể từ giây phút đăng quang đến nay, bản thân đã không ngừng nỗ lực - từng ngày trau dồi, rèn luyện và hoàn thiện mình để sẵn sàng cho hành trình Miss Earth 2025 sắp tới.

Ông Phạm Duy Khánh (Ủy viên Ban chấp hành Hội Người mẫu Việt Nam) nói: "Trịnh Mỹ Anh là cô gái rất bản lĩnh và chủ động. Chính việc cô ấy tự xin đi thi đã làm chúng tôi thấy rõ sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và năng lượng tích cực của một đại diện Việt Nam xứng đáng".

hoa hậu Hoa hậu Trái Đất 2025 Trịnh Mỹ Anh
