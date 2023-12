Trịnh Thăng Bình: "Tôi muốn tái sinh chính mình"

Trịnh Thăng Bình muốn tái sinh chính mình

Ca sĩ Trịnh Thăng Bình cho biết thời gian qua, anh nhận được rất nhiều hỏi thăm về sức khỏe từ người hâm mộ. Anh nói: "Tôi rất xúc động. Tôi muốn thể hiện thật nhiều trong âm nhạc cụ thể là sẽ cho ra nhiều sản phẩm để đền đáp lại tình cảm của khán giả. Việc tổ chức các đêm nhạc sẽ là dự án trong năm tới của tôi. Mỗi đêm nhạc sẽ có mỗi concept đặc biệt và riêng biệt dành tặng cho khán giả của mình, để cho khán giả có những trải nghiệm thực sự thú vị và chất lượng".



Để chứng minh cho khẳng định "tôi đang hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí đang ở trạng thái tốt nhất", Trịnh Thăng Bình cho biết anh đang tất bật chuẩn bị cho showcase "Ở đó nhìn em", diễn ra vào ngày 21-12 tại Early Morning (TP HCM).

Khác với những đêm diễn thông thường, showcase lần này được làm với quy mô tinh gọn, chỉ dành cho số lượng khán giả giới hạn. Đến với đêm nhạc, khán giả không chỉ được gặp Trịnh Thăng Bình ở khoảng cách gần, mà sẽ còn được giao lưu trò chuyện trực tiếp và nhận những món quà Giáng Sinh hết sức đặc biệt đến từ nam ca sĩ.

Trịnh Thăng Bình cho biết: "Tôi rất thích 2 cụm từ "made by Trịnh Thăng Bình" và "back to basic". Showcase lần này tôi sẽ làm theo đúng hai tiêu chí đó. Về phần âm nhạc, tôi sẽ mời mọi người đến ăn một bữa tiệc mà do tôi đích thân đi chợ và nấu nướng. Còn về "back to basic", tôi muốn mang đến một không gian âm nhạc đơn giản nhưng chất lượng".

Anh sẽ giới thiệu thử nghiệm mới của mình

Nói về sản phẩm âm nhạc lần này, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ có dự án âm nhạc nào nói về mùa đông. Và đây là lần đầu tiên sẽ là một dự án cho mùa Noel năm nay, cũng là sáng tác đầu tiên tôi viết trên nhịp điệu Valse (3/4). Hi vọng mọi người ủng hộ thể nghiệm mới của tôi."

Dự kiến trong năm 2024, Trịnh Thăng Bình sẽ tiếp tục tổ chức nhiều đêm diễn với nhiều concept đặc biệt và mỗi đêm diễn sẽ có một ca khúc mới được ra mắt.