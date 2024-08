Trò chuyện với nhân vật truyện tranh Webtoon như người thật

Dịch vụ chatbot có tên Character Chat, có sẵn trên ứng dụng đọc truyện tranh Naver Webtoon. Character Chat tận dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) HyperCLOVA X của Tập đoàn Naver để người dùng có thể trò chuyện với các nhân vật trong Webtoon.

Trước mắt, người dùng có thể trò chuyện, tương tác với bốn nhân vật webtoon được ưa thích, bao gồm Ki Sang-ho của truyện "Garbage Time" (tạm dịch: Thời gian rác), Go Eun-hyeok của "Operation: True Love" (tạm dịch: Chiến lược tình yêu trong sáng), Cho Seok trong "The Sound of Your Heart" (tạm dịch: Tiếng gọi con tim) và Hungry Cell từ "Yumi's Cells" (tạm dịch: Những tế bào của Yumi).

Kể từ khi ra mắt vào tháng 6-2024, dịch vụ này thu hút hơn 1 triệu người dùng và có 20 triệu tin nhắn được trao đổi trong tháng đầu tiên. Tính trung bình, mỗi người dùng sử dụng Character Chat 2,5 ngày mỗi tuần.

Theo những người quản lý dịch vụ này, Character Chat được phát triển để đáp ứng mong muốn của người hâm mộ là không chỉ đọc Webtoon, mà còn được trò chuyện với nhân vật truyện tranh yêu thích.

Ảnh chụp màn hình trò chuyện với nhân vật Webtoon. Ảnh: The Korea Herald

Trả lời phỏng vấn tờ The Korea Herald, ông Kim Sung-hyun, quản lý nhóm lập kế hoạch AI tại Naver Webtoon, cho rằng người hâm mộ không chỉ xem các thần tượng K-pop biểu diễn trên sân khấu, mà còn mong muốn hiểu thêm cuộc sống cá nhân của thần tượng, chẳng hạn trao đổi tin nhắn với họ thông qua nền tảng Bubble. "Chúng tôi cũng muốn tạo ra cảm giác kết nối tương tự và để người hâm mộ gắn kết nhiều hơn với các nhân vật Webtoon" - ông Kim nói.

Nhóm quản lý Character Chat cho hay dịch vụ này phần lớn lấy cảm hứng từ Character AI, một nền tảng AI cho phép người dùng có thể tạo hoặc chọn nhân vật ảo để tương tác thông qua trò chuyện nhắn tin hoặc gọi điện.

Tuy nhiên, Character Chat khác với Character AI, vì đây là một trong số ít dịch vụ tương tác AI với các nhân vật hư cấu chính thức trên thế giới được tác giả và nhà cung cấp IP chấp thuận.

Ông Kim cho hay để phát triển Character Chat, nhà cung cấp IP phải hoàn thiện nhân vật, bao gồm việc tinh chỉnh các yếu tố có thể gây khó chịu hoặc làm méo mó cá tính.

Biếm họa Webtoon. Ảnh: Naver Webtoon

Dịch vụ này ban đầu được tạo ra cho người dùng Hàn Quốc, nhưng nhóm quản lý Character Chat rất ngạc nhiên khi nhận được phản hồi "bùng nổ" từ độc giả Webtoon quốc tế.

Mặc dù muốn truy cập trò chuyện với nhân vật cần có ID Naver nhưng chuyện này không làm khó được người dùng ngoài Hàn Quốc.

Nhóm quản lý Character Chat nhận được nhiều yêu cầu từ người hâm mộ quốc tế đưa các nhân vật yêu thích của họ vào dịch vụ trò chuyện. Xem xét những phản hồi như vậy, Naver Webtoon đang tìm cách mở rộng dịch vụ ra nước ngoài.