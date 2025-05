"Trò đùa" quản lý trở thành nỗi đau có thật

Tuy nhiên, công tác quản lý loại hình đầy tiềm năng nhưng cũng lắm rủi ro này đôi khi lại mang những gam màu "thật như đùa". Câu chuyện quản lý du lịch mạo hiểm ở nước ta hiện nay phảng phất những nghịch lý khó tin, nơi sự liều lĩnh của cả người chơi lẫn người tổ chức đôi khi lại được "tiếp tay" bởi những lỗ hổng trong quy định và sự lỏng lẻo trong khâu giám sát.

Thật khó tin khi nhiều hoạt động mạo hiểm tiềm ẩn nguy cơ cao như đu dây vượt thác, chèo thuyền kayak trên dòng nước xiết hay thậm chí là lái xe địa hình "độ chế" băng qua đồi cát lại được tổ chức một cách tự phát, thiếu giấy phép hoặc bởi những đơn vị không đủ năng lực chuyên môn và trang thiết bị cứu hộ không đạt chuẩn.

"Chuyện thật như đùa" còn nằm ở chỗ dù có những quy định khung từ Trung ương, việc áp dụng và thực thi ở mỗi địa phương lại "muôn hình vạn trạng". Nơi thì thiếu hướng dẫn viên được đào tạo bài bản, nơi lại thiếu quy trình đánh giá rủi ro chi tiết, khiến việc cắt giảm tiêu chuẩn an toàn để tối đa hóa lợi nhuận trở thành một thực trạng đáng báo động. Nhiều du khách vì ham giá rẻ hoặc thiếu thông tin cũng tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm khi tham gia các dịch vụ trôi nổi.

Trong khi đó, tiềm năng phát triển du lịch mạo hiểm là rất lớn, có thể mang lại nguồn thu đáng kể và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Thế nhưng, để "mỏ vàng" này được khai thác một cách bền vững và an toàn, cần lắm sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước. Việc siết chặt cấp phép, tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời chuẩn hóa đội ngũ hướng dẫn viên và quy trình an toàn là những yêu cầu cấp thiết. Nếu không, những "chuyện thật như đùa" đầy rủi ro trong quản lý du lịch mạo hiểm sẽ còn tiếp diễn, đe dọa sự an toàn của du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam.