Những người yêu thơ đã được sống trọn vẹn cảm xúc với những năm tháng thanh xuân trong đêm thơ "Dòng thơ thanh xuân - học đường và Nguyễn Tiến Thanh" được tổ chức cuối tuần tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cho hay với ông, thơ thanh xuân học đường là một "miền thánh đường"

Đêm thơ không chỉ là nơi hội tụ, gặp gỡ của những người yêu thơ, mà còn là nơi hội ngộ của đông đảo của các nhà thơ đã góp phần làm nên dòng thơ "thanh xuân trường học". Họ đã được sống trong hành trình trở lại ký ức, tuổi trẻ, trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" với phong trào thơ ca nở rộ từ giảng đường ĐH Tổng hợp.

TS- Lê Văn Cường, Phó Trưởng Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, cho biết chương trình do Khoa Văn học tổ chức dành tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - cựu sinh viên khóa 1985-1990. Đêm thơ không chỉ là dịp để tri ân và tôn vinh hành trình sáng tác của Nguyễn Tiến Thanh cùng các thế hệ nhà thơ gắn bó với Khoa Văn học, mà còn đánh thức những kỷ niệm và khẳng định giá trị của truyền thống văn chương học đường trong đời sống sinh viên.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: Lan Anh

Chia sẻ tại đêm thơ, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cho biết thuật ngữ "thơ thanh xuân học đường" là cụm từ TS Hà Thanh Vân đã nói trong một buổi tọa đàm nhỏ về thơ. Với ông, thơ thanh xuân học đường là một "miền thánh đường", "nơi mỗi hạt phấn rơi đều có linh hồn, nơi mỗi câu thơ là nhịp thở của tuổi 20", và nếu có thể đi trên con đường ấy, ông vẫn muốn đi với sự rung động và niềm tin, sự hiến dâng như cách các nhà thơ tiền bối đã khai phá ra một con đường thơ "thanh xuân học đường".

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cũng đề cập đến nhiều nhà thơ đã có những dấu chân khai phá dòng thơ "thanh xuân học đường", như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Xuân Hải…

Các nhà thơ, những người bạn học của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ tại đêm thơ. Ảnh: Lan Anh

"Tôi nghĩ rằng họ cũng như tôi, không bao giờ muốn rời xa "lối Mễ Trì" đó. Tôi chỉ sợ rằng không phải "lối Mễ Trì" đó ràng buộc người viết, mà người viết không còn đủ rung động trong tim để đi những bước tiếp trên lối ấy" - nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.

Ông nói thêm, thơ ông đến bây giờ vẫn còn nguyên "lối Mễ Trì", và ông nghĩ mình mình không cần thoát khỏi lối đó.

"Cái lối ấy với tôi và chắc là với nhiều người khác không phải cái bẫy của hoài niệm, mà là nơi mỗi hạt phấn rơi đều có linh hồn, nơi mỗi câu thơ là nhịp thở của tuổi 20. Nếu có thể đi lại trên con đường ấy thì tôi vẫn muốn đi, đi với rung động, đi với lòng tin, với sự hiến dâng như cách các nhà thơ tiền bối của chúng tôi - những người đã khai phá ra con đường thơ "thanh xuân học đường" đã làm.

Những dòng lưu bút sinh viên khoa Văn viết tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Trong đêm thơ, những người yêu thơ được lắng nghe những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm do thầy và trò Khoa Văn học trình bày. Hai tác phẩm "Chiếc lá đầu tiên" và "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" được trình bày như lời tri ân dành cho người đã ra đi hơn bốn năm nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của công chúng.

Sau đó là những chùm thơ tiêu biểu của Nguyễn Tiến Thanh, từ thời sinh viên, thời làm báo đến những sáng tác mới nhất trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó là những tác phẩm củ các nhà thơ cùng lớp với Nguyễn Tiến Thanh như Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hải…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định Nguyễn Tiến Thanh cùng nhiều người yêu thơ khác không cần phải rời xa "lối thơ Mễ Trì". Theo ông, đó là một dòng thơ nguyên bản, và họ đã sống như những thi sĩ nguyên bản. Ở họ, những vẻ đẹp tinh khôi và những rung động đầu đời của người làm thơ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.

Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, đêm thơ đã góp phần làm sống lại tinh thần thi ca khởi nguyên của một thời - thứ tinh thần trong sáng và tinh khiết mà sau này, theo ông, đã bị đánh mất rất nhiều.