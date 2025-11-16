Trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường"

Yến Anh

(NLĐO)- Đêm thơ là hành trình trở lại ký ức tuổi trẻ, trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" với phong trào thơ ca nở rộ từ giảng đường ĐH Tổng hợp.

Những người yêu thơ đã được sống trọn vẹn cảm xúc với những năm tháng thanh xuân trong đêm thơ "Dòng thơ thanh xuân - học đường và Nguyễn Tiến Thanh" được tổ chức cuối tuần tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" - Ảnh 1.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cho hay với ông, thơ thanh xuân học đường là một "miền thánh đường"

Đêm thơ không chỉ là nơi hội tụ, gặp gỡ của những người yêu thơ, mà còn là nơi hội ngộ của đông đảo của các nhà thơ đã góp phần làm nên dòng thơ "thanh xuân trường học". Họ đã được sống trong hành trình trở lại ký ức, tuổi trẻ, trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" với phong trào thơ ca nở rộ từ giảng đường ĐH Tổng hợp.

TS- Lê Văn Cường, Phó Trưởng Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, cho biết chương trình do Khoa Văn học tổ chức dành tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - cựu sinh viên khóa 1985-1990. Đêm thơ không chỉ là dịp để tri ân và tôn vinh hành trình sáng tác của Nguyễn Tiến Thanh cùng các thế hệ nhà thơ gắn bó với Khoa Văn học, mà còn đánh thức những kỷ niệm và khẳng định giá trị của truyền thống văn chương học đường trong đời sống sinh viên.

Trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" - Ảnh 2.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh. Ảnh: Lan Anh

Chia sẻ tại đêm thơ, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cho biết thuật ngữ "thơ thanh xuân học đường" là cụm từ TS Hà Thanh Vân đã nói trong một buổi tọa đàm nhỏ về thơ. Với ông, thơ thanh xuân học đường là một "miền thánh đường", "nơi mỗi hạt phấn rơi đều có linh hồn, nơi mỗi câu thơ là nhịp thở của tuổi 20", và nếu có thể đi trên con đường ấy, ông vẫn muốn đi với sự rung động và niềm tin, sự hiến dâng như cách các nhà thơ tiền bối đã khai phá ra một con đường thơ "thanh xuân học đường".

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cũng đề cập đến nhiều nhà thơ đã có những dấu chân khai phá dòng thơ "thanh xuân học đường", như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Xuân Hải…

Trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" - Ảnh 3.

Các nhà thơ, những người bạn học của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ tại đêm thơ. Ảnh: Lan Anh

"Tôi nghĩ rằng họ cũng như tôi, không bao giờ muốn rời xa "lối Mễ Trì" đó. Tôi chỉ sợ rằng không phải "lối Mễ Trì" đó ràng buộc người viết, mà người viết không còn đủ rung động trong tim để đi những bước tiếp trên lối ấy" - nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.

Ông nói thêm, thơ ông đến bây giờ vẫn còn nguyên "lối Mễ Trì", và ông nghĩ mình mình không cần thoát khỏi lối đó.

"Cái lối ấy với tôi và chắc là với nhiều người khác không phải cái bẫy của hoài niệm, mà là nơi mỗi hạt phấn rơi đều có linh hồn, nơi mỗi câu thơ là nhịp thở của tuổi 20. Nếu có thể đi lại trên con đường ấy thì tôi vẫn muốn đi, đi với rung động, đi với lòng tin, với sự hiến dâng như cách các nhà thơ tiền bối của chúng tôi - những người đã khai phá ra con đường thơ "thanh xuân học đường" đã làm.

Trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" - Ảnh 4.

Những dòng lưu bút sinh viên khoa Văn viết tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Trong đêm thơ, những người yêu thơ được lắng nghe những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm do thầy và trò Khoa Văn học trình bày. Hai tác phẩm "Chiếc lá đầu tiên" và "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" được trình bày như lời tri ân dành cho người đã ra đi hơn bốn năm nhưng vẫn sống mãi trong ký ức của công chúng.

Sau đó là những chùm thơ tiêu biểu của Nguyễn Tiến Thanh, từ thời sinh viên, thời làm báo đến những sáng tác mới nhất trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó là những tác phẩm củ các nhà thơ cùng lớp với Nguyễn Tiến Thanh như Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Xuân Hải…

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận định Nguyễn Tiến Thanh cùng nhiều người yêu thơ khác không cần phải rời xa "lối thơ Mễ Trì". Theo ông, đó là một dòng thơ nguyên bản, và họ đã sống như những thi sĩ nguyên bản. Ở họ, những vẻ đẹp tinh khôi và những rung động đầu đời của người làm thơ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.

Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, đêm thơ đã góp phần làm sống lại tinh thần thi ca khởi nguyên của một thời - thứ tinh thần trong sáng và tinh khiết mà sau này, theo ông, đã bị đánh mất rất nhiều.

Tin liên quan

Thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt

Thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt

(NLĐO)- Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt, đầy nội lực từ sự chiêm nghiệm, niềm tin, thái độ sáng tạo.

thơ Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo