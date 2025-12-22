HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Tro tàn hé lộ tội ác sau vụ cháy ở TPHCM

HÀ NGUYỄN - TRẦN THÁI

(NLĐO) - Vụ cháy giữa ban ngày tưởng chừng là tai nạn bất ngờ nhưng khi lớp tro tàn nguội lạnh, sự thật kinh hoàng dần lộ diện.

Ngày 22-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đồng Xuân Quỳnh (SN 1988, quê Thái Nguyên), kẻ đã gây ra một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động dư luận TPHCM cuối năm 2020.

Kế hoạch cướp tài sản trong buổi trưa vắng

Khoảng tháng 6-2020, Đồng Xuân Quỳnh từ Thái Nguyên vào TPHCM làm giám sát thi công nội thất cho Công ty T.P. Trong thời gian thuê trọ tại phường 5, quận Gò Vấp, Quỳnh được phân công giám sát thi công căn nhà của gia đình bà Ngô Thị N. tại phường 3, quận Phú Nhuận (cũ), TPHCM.

Quá trình làm việc giúp Quỳnh nắm rõ sinh hoạt của gia đình chủ nhà. Bị cáo cũng biết gia đình bà N. vừa bán căn nhà khác được 12 tỉ đồng và mua lại căn nhà đang ở với giá 8,5 tỉ đồng. Theo cáo trạng, những thông tin này, đã trở thành "mồi lửa" cho ý đồ phạm tội.

- Ảnh 1.

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tại toà

Sáng 27-10-2020, Quỳnh mang theo ba lô, thuê xe ôm đến khu vực chợ Nguyễn Đình Chiểu, rồi đi bộ đến ngồi trước nhà bà N. để quan sát. Khoảng 15 phút sau, Quỳnh bấm chuông. Bà N. nhận ra người từng giám sát công trình nên mời vào nhà. Lấy lý do kiểm tra lại nội thất phòng con gái bà N., Quỳnh vào trong nhà, sau đó ngồi nói chuyện ở phòng khách và xác định bà N. đang ở nhà một mình.

Khi bà N. lên lầu 3 cất quần áo, Quỳnh đi theo. Tại lầu 2, bị cáo lấy một sợi dây sạc điện thoại trong phòng con gái bà N., giấu vào túi quần. Lúc bà N. đi xuống, Quỳnh bất ngờ ra tay, dùng dây điện siết cổ khiến nạn nhân bất tỉnh rồi kéo vào phòng.

Sau khi khống chế nạn nhân, Quỳnh lục soát các phòng, lấy nhiều tài sản có giá trị gồm đồng hồ, nữ trang, tiền mặt, ngoại tệ, laptop, ổ cứng máy tính và nhiều tài sản khác, cho tất cả vào ba lô.

Sau đó, Quỳnh nảy sinh ý định phóng hỏa căn nhà để che giấu tội ác. Bị cáo lấy quần áo, xốp trong các thùng đựng tivi rải khắp bốn phòng ngủ, lấy dao và bật lửa từ khu bếp.

Theo hồ sơ vụ án, để chắc chắn nạn nhân không còn khả năng sống sót, Quỳnh quay lại phòng, ra tay sát hại bà N. rồi châm lửa đốt từng phòng ngủ trong nhà. Sau đó, bị cáo dắt xe máy ra ngoài, khóa cửa và rời khỏi hiện trường.

Phi tang dấu vết, tiêu thụ tài sản cướp được

Gây án xong, Quỳnh chạy xe lòng vòng ở quận Bình Thạnh (cũ), bỏ lại xe rồi đi bộ về phòng trọ tắm rửa, thay quần áo. Hung khí và quần áo mặc khi gây án được bị cáo cho vào túi ni-lông, mang đi vứt.

Quỳnh mang số ngoại tệ cướp được đến một tiệm vàng ở quận Gò Vấp bán lấy khoảng 52 triệu đồng. Sau đó, bị cáo gặp bạn gái tại một ngân hàng trên đường Phan Đăng Lưu, đưa tổng cộng 60 triệu đồng nhờ chuyển khoản trả nợ cho 8 người. Tối cùng ngày, Quỳnh vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà của bà N. bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt dập lửa và thông báo cho gia đình nạn nhân.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ nhiều mẫu vật. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định trong các tàn tro, dây điện thu được… có thành phần xăng, dầu, khẳng định đây không phải là vụ cháy ngẫu nhiên.

Tại phiên tòa, bị cáo Đồng Xuân Quỳnh thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của gia đình nạn nhân nhưng cho rằng ban đầu chỉ nảy sinh ý định lấy tài sản mang đi bán để trả nợ, không có chủ đích tước đoạt mạng sống người khác.

Khi đại diện VKS truy vấn về việc vì sao sau đó bị cáo lại ra tay sát hại nạn nhân và phóng hỏa đốt nhà nhằm che giấu hành vi phạm tội, Quỳnh khai rằng thời điểm đó đầu óc trống rỗng "không còn nghĩ được gì".

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Quỳnh mức án tử hình về tội "Giết người", 12 năm tù về tội "Cướp tài sản", 6 năm tù về tội "Huỷ hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội danh là tử hình. 

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 900 triệu đồng.

Tin liên quan

Bắt nghi phạm chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

Bắt nghi phạm chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

(NLĐO) – Đối tượng Phạm Văn Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

Chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan khiến 31 tiểu thương khóc ròng ở Cà Mau: Khởi tố vụ án

(NLĐO) – Sau khi chém vợ "hờ", Phạm Văn Phúc châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng

Cướp tài sản giết người Đồng Xuân Quỳnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo