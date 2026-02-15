HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sân bay Phú Quốc lập kỷ lục mới

Dương Ngọc

(NLĐO)- Ngày 14-2, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ghi nhận 50 chuyến bay quốc tế - mức cao nhất kể từ khi vận hành năm 2012, với hơn 30.600 lượt khách.

Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) ghi nhận 86 chuyến bay đến, trong đó có tới 50 chuyến bay quốc tế - con số cao nhất trong một ngày kể từ khi sân bay chính thức đi vào hoạt động năm 2012.

Sân bay Phú Quốc lập kỷ lục mới - Ảnh 1.

Khách du lịch quốc tế tại sân bay Phú Quốc tăng cao

Tổng sản lượng hành khách trong ngày đạt 30.651 lượt, đánh dấu một mốc vận hành đặc biệt trong giai đoạn cao điểm trước thềm Tết Nguyên đán. Riêng khách quốc tế đạt 18.271 lượt (9.582 lượt đến và 8.689 lượt đi), chiếm gần 60% tổng sản lượng hành khách trong ngày. Khách nội địa đạt 12.380 lượt, cho thấy sự sôi động đồng đều ở cả hai phân khúc.

Theo kế hoạch khai thác dịp Tết Nguyên đán 2026, sản lượng chuyến bay và hành khách qua sân bay Phú Quốc dự báo tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng khoảng 50% so với Tết 2025, với trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 80-84 chuyến/ngày. Lượng hành khách dự kiến đạt trên 720 ngàn lượt, trong đó cả quốc nội và quốc tế đều tăng mạnh.

Đây là tín hiệu tích cực cho hoạt động du lịch và kinh tế địa phương, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tổ chức, điều hành khai thác tại Cảng.

Để phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Cảng chủ động xây dựng phương án khai thác đồng bộ, linh hoạt; tăng cường nhân sự, trang thiết bị và rà soát hạ tầng, quy trình nhằm tối ưu hoạt động khi sản lượng tăng cao.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các hãng hàng không để rà soát, tổ chức lại quy trình phục vụ tại những khu vực dễ phát sinh ùn tắc như quầy làm thủ tục check-in, khu vực soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý. Trên cơ sở đó, bố trí tăng cường nhân sự theo các khung giờ cao điểm, điều hành linh hoạt và kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc cục bộ, bảo đảm hành khách được phục vụ thuận tiện, an toàn và thông suốt.

Song song với đó, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc triển khai các hạng mục nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực khai thác như bổ sung hệ thống Wifi, nâng cấp hệ thống kích sóng, bổ sung màn hình hiển thị thông tin chuyến bay, quầy check-in, băng chuyền hành lý kết nối; đồng thời áp dụng hình thức thu giá tự động không dừng từ ngày 1-1-2026 nhằm giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Từ đầu năm 2026, Tập đoàn Sun Group đã chính thức tiếp nhận vận hành và đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng để nâng công suất phục vụ lên 20 triệu khách/năm trước APEC 2027.

    Thông báo