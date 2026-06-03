Sau khi xảy ra tình trạng mất cắp thiết bị với quy mô lớn, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) đang triển khai tái lập hệ thống chiếu sáng tại nút giao Quốc lộ 1A thuộc dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào hôm nay (3-6).

Hàng loạt trụ điện trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết bị cạy nắp để rút trộm dây điện bên trong

Kết quả kiểm tra thực địa, Ban Quản lý dự án Thăng Long phát hiện hệ thống chiếu sáng tại khu vực nút giao Quốc lộ 1A (đoạn xã Xuân Hòa, TP Đồng Nai) bị hư hỏng do mất cắp nhiều hạng mục.

Trong đó, tổng chiều dài cáp bị lấy trộm hơn 13 km. Bên cạnh đó, nhiều ống luồn cáp cũng bị đào lên, phá hỏng, khiến toàn bộ hệ thống không thể đảm bảo vận hành.

Theo kế hoạch, công tác huy động máy móc, nhân lực và vật tư đã được triển khai. Trong tháng 6, các đơn vị sẽ tiến hành thi công tái lập hạ tầng, kéo lại cáp điện, hoàn thiện hệ thống và sau đó đấu nối, chạy thử trước khi bàn giao.

Theo chủ đầu tư, việc mất cắp không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản quốc gia mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, đặc biệt khu vực nút giao có mật độ phương tiện cao. Chi phí khắc phục thiệt hại do mất cắp sơ bộ ước tính khoảng 9 tỉ đồng.

Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương và các bên liên quan phối hợp tăng cường quản lý, bảo vệ công trình, tránh tái diễn tình trạng mất cắp tài sản.