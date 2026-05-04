Thời sự Xã hội

Trong 1 tháng, CSGT xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLDO)- CSGT Tây Ninh xử lý hơn 1.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng cao điểm, siết chặt an toàn giao thông.

Ngày 4-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trong tháng cao điểm từ 15-3 đến 14-4, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 2.098 ca tuần tra, kiểm soát, qua đó kiểm tra hơn 31.000 lượt phương tiện tham gia giao thông.

CSGT Tây Ninh xử lý 1 . 000 Tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng cao điểm - Ảnh 1.

CSGT Tây Ninh phát hiện hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng

Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm với trên 8.800 lỗi. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm 1.019 trường hợp; vi phạm tốc độ 1.575 trường hợp; vi phạm tải trọng, quá khổ 12 trường hợp.

Song song với công tác xử lý vi phạm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian cao điểm, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết và 11 người bị thương, giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025, giảm 3 vụ, 2 người chết và 8 người bị thương.

Từ ngày 16-3 đến 15-6 lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện, nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông. Các tổ công tác được bố trí khép kín địa bàn, khép kín thời gian, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để nâng cao hiệu quả kiểm soát.

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức như video, hình ảnh ứng dụng công nghệ AI, tuyên truyền qua mạng xã hội và loa phát thanh lưu động, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đi sai làn đường, chuyển hướng và vượt xe không đúng quy định, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững trên địa bàn.

CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh

(NLĐO) - Nhằm phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong dịp Lễ 30-4 và 1-5, CSGT Tây Ninh siết kỷ luật, lập tổ kiểm tra điều lệnh tại cơ sở

CSGT Tây Ninh xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn dịp lễ

(NLĐO)- Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 – 1/5, Tây Ninh dự báo lưu lượng tăng cao, CSGT triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Hơn 4.000 xe bị kiểm tra, gần 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

(NLĐO)- Dịp lễ, Tây Ninh kiểm tra hơn 4.000 phương tiện, phát hiện gần 150 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

