Lao động

Trong 2 năm, cả nước có 279 trường hợp phơi nhiễm HIV do rủi do nghề nghiệp

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO) - Quyền lợi của người lao động bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được đảm bảo

Báo cáo tổng kết 2 năm triển khai Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho hay giai đoạn từ ngày 10-12-2023 đến 30-11-2025, trên toàn quốc ghi nhận 279 trường hợp báo cáo phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi do nghề nghiệp. Không có trường hợp nào trong số đó đề nghị cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Cán bộ y tế chiếm chủ yếu trong tổng số người bị phơi nhiễm HIV

Theo đó, trong lĩnh vực do Bộ Y tế phụ trách, phần lớn các trường hợp báo cáo phơi nhiễm HIV là ở các cơ sở y tế. Cụ thể, trong tổng số 237 người phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi do nghề nghiệp, cán bộ y tế chiếm chủ yếu (209 người, chiếm 81,7%), một số ít là học sinh thực tập tại các cơ sở y tế (8 người, chiếm 2,9%).

Đối với Bộ Công an, theo báo cáo, tổng số các trường hợp báo cáo bị phơi nhiễm với HIV là 42 người. Đối tượng chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân khi đang thi hành công vụ theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (34 người, chiếm 12,2%) và cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, người có hợp đồng lao động tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an (8 người, chiếm 2,9%).

Cục Phòng bệnh đánh giá hiện nay việc triển khai quy định về quyền và nghĩa vụ của người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được thực hiện tốt. Cụ thể, người lao động được hướng dẫn đầy đủ về quyền lợi và nghĩa vụ, bao gồm quyền được xét nghiệm, cấp giấy chứng nhận, hưởng chế độ chính sách và bảo mật thông tin; cơ quan cấp giấy chứng nhận và đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn cấp giấy, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Bên cạnh đó, hồ sơ, biên bản tai nạn và kết quả xét nghiệm được lưu trữ, quản lý đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.

