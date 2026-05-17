Tim hiến được ê-kíp phẫu thuật kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình chuyên môn trước khi ghép cho người nhận

Trong 3 giờ, cả trăm người ghép sự sống cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Đây là ca ghép tim thứ 11 được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM với quá trình hội chẩn, điều phối, phẫu thuật trong thời gian rất ngắn

Ngày 17-5, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết rạng sáng 16-5, tại phòng mổ bệnh viện, trái tim hiến tặng đã hoạt động ổn định trong lồng ngực một bệnh nhi 15 tuổi.

Trước phẫu thuật, bệnh nhi trong tình trạng vô cùng nguy kịch do suy tim giai đoạn cuối. Kết quả siêu âm tim ghi nhận chức năng co bóp giảm sâu, phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%. Người bệnh đối mặt với nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong nếu không có nguồn tạng phù hợp để thay thế kịp thời.

Vượt áp lực thời gian, viết tiếp sự sống cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Hành trình đưa tim hiến về phòng mổ được triển khai nhanh chóng, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian và bảo quản tạng

Chiều 15-5, bệnh viện nhận được thông tin có nguồn tim hiến phù hợp. Đây là tình huống đặc biệt khi cùng thời điểm, bệnh viện đang theo dõi hai người bệnh suy tim giai đoạn cuối trong tình trạng nguy kịch, đều có chỉ định chờ ghép tim. Sau hội chẩn, căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ khẩn cấp và sự phù hợp giữa tạng hiến và người nhận, Hội đồng chuyên môn thống nhất chỉ định ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, quy trình cấp cứu ghép tạng nhanh chóng được kích hoạt. Ê-kíp ghép tim do GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim phụ trách, cùng các chuyên khoa, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ đã phối hợp triển khai các khâu cần thiết.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 15-5, tim hiến được đưa vào phòng mổ. Đến 23 giờ 45 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã xuất hiện trong lồng ngực người bệnh. Sau phẫu thuật, tim ghép hoạt động ổn định, người bệnh tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực theo quy trình sau ghép.

Vượt áp lực thời gian, viết tiếp sự sống cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Tim hiến được ê-kíp phẫu thuật kiểm tra kỹ lưỡng theo quy trình chuyên môn trước khi ghép cho người nhận

Theo GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, áp lực lớn nhất của ca ghép lần này là thời gian chuẩn bị gấp rút. Từ khi xác định có tim phù hợp đến khi hoàn tất các thủ tục và đưa tim về phòng mổ, ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để chuẩn bị và huy động gần 100 thành viên thuộc nhiều ê-kíp chuyên môn, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ tham gia ca ghép.

"Kinh nghiệm từ 10 ca ghép tim trước đó và sự phối hợp ngày càng đồng bộ giữa các ê-kíp là nền tảng quan trọng giúp ca ghép thứ 11 được triển khai kịp thời, an toàn" - GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.

Hiện nay, vẫn còn nhiều người bệnh suy tim giai đoạn cuối đang chờ đợi nguồn tạng phù hợp để có thêm cơ hội điều trị. Vì vậy, mỗi nghĩa cử hiến mô, bộ phận cơ thể người đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM trân trọng tri ân người hiến và gia đình người hiến, hy vọng nghĩa cử cao đẹp ấy tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, góp phần mở thêm cơ hội sống cho nhiều người bệnh đang chờ ghép.


Ghép tim mở thêm hi vọng cho người suy tim giai đoạn cuối

(NLĐO)- Ghép tim không chỉ là kỹ thuật điều trị chuyên sâu mà còn là sự hồi sinh đối với nhiều người bệnh suy tim giai đoạn cuối

Đo vòng eo, biết được nguy cơ suy tim

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ châu Âu chỉ ra phép tính dựa trên vòng eo và chiều cao sẽ giúp dự đoán nguy cơ suy tim chính xác hơn BMI.

Lạm dụng hộp nhựa dùng một lần có thể gây suy tim

Điều này xảy ra khi thứ đựng trong hộp đó là đồ nóng, bao gồm cả thức ăn và nước nóng.

