Sức khỏe

Trái tim nam shipper vượt 1.700 km, hồi sinh sự sống cho một thanh niên

(NLĐO)- Một nam shipper ở Quảng Ninh không may bị tai nạn giao thông chết não đã hiến tim cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối ở TPHCM

Ngày 12-5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết trái tim được hiến từ một người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhân. Sự kiện này đánh dấu ca ghép tim thứ 10 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TPHCM và nhanh chóng được đưa về Bệnh viện Đại học Y Dược THCM

Người nhận tạng là một bệnh nhân nam 23 tuổi, mắc suy tim giai đoạn cuối. Ở độ tuổi còn rất trẻ, khi phía trước vẫn còn nhiều dự định và tương lai chưa kịp thực hiện, bệnh nhân đã phải đối mặt tình trạng suy tim nặng kéo dài và nguy cơ tử vong cận kề. 

Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, vẫn chưa có tim hiến phù hợp.

Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim.

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Trưởng ê-kíp ghép tim, phẫu thuật viên chính, cho biết bệnh nhân phải duy trì ECMO trong tình trạng suy tim tối cấp, nguy cơ tử vong tăng cao theo thời gian. Trong bối cảnh đó, thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội cho bệnh nhân.

Từng thành viên ê-kíp phối hợp nhịp nhàng, tập trung cao độ trong từng thao tác, cùng hướng đến mục tiêu đưa trái tim hiển tặng đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhân

Đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép. Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ê-kíp quyết định tiếp nhận tim hiến tặng, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho bệnh nhân trong và sau ghép.

Hành trình vận chuyển tạng là cuộc chạy đua tính từng phút với sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều đơn vị. Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TPHCM trong khoảng 2 giờ, sau đó tiếp tục được lực lượng CSGT hỗ trợ mở đường để nhanh chóng đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chỉ trong 9 phút 34 giây.

Khi tim hiến được chuyển đến bệnh viện, người nhận đã được ê-kíp ghép tim chuẩn bị sẵn sàng trong phòng mổ. Chỉ khoảng 50 phút sau, tim hiến đã được ghép thành công và bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực bệnh nhân.

Người hiến tim là anh N.T.T (38 tuổi; ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) - nam shipper không may rơi vào tình trạng chết não sau tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sau khi hội đồng chuyên môn kết luận tình trạng của nam bệnh nhân không thể hồi phục, gia đình đã nén đau thương, đồng ý hiến tặng mô, tạng của anh để cứu người.


Đưa trái tim từ Hà Nội vào TPHCM hồi sinh cho bệnh nhi 11 tuổi

Đưa trái tim từ Hà Nội vào TPHCM hồi sinh cho bệnh nhi 11 tuổi

(NLĐO) - Tính đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thực hiện tổng cộng 214 ca ghép tạng, trong đó 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim.

Kỳ diệu ca ghép tim xuyên Việt, đưa trái tim từ Bắc vào Nam cứu sống bé trai 9 tuổi

(NLĐO)- Ca ghép tim là câu chuyện nhân văn sâu sắc về người hiến tạng, về nỗ lực của đội ngũ y - bác sĩ và nghị lực của một cậu bé 9 tuổi

Bệnh viện Chợ Rẫy và Từ Dũ hợp sức cứu người phụ nữ mắc hội chứng "trái tim tan vỡ"

(NLĐO) - Người phụ nữ ngưng tim 2 lần trong quá trình phẫu thuật. Sau đó ê-kip Bệnh viện Từ Dũ kết hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu người bệnh.

