Thời sự Xã hội

Trong ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4, trên toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người.

Ngày 30-4, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2026, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và giảm 29 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ 30 - 4: 18 Người tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh vào ngày 29-4

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 70 ô tô, 2.469 mô tô và 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.902 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn 2.104 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp; chở hàng quá tải 77 trường hợp; quá khổ giới hạn 8 trường hợp; chở quá số người quy định 93 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 10 trường hợp; sử dụng điện thoại khi lái xe 117 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp.

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp, trừ điểm 51 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 320 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 217 trường hợp vi phạm; đường sắt phát hiện, lập biên bản xử lý 85 trường hợp.

Lực lượng CSGT nhận định tình hình tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã được kiềm chế, giảm sâu cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ và ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, người phụ nữ tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 14 khiến một người phụ nữ tử vong thương tâm.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đắk Lắk, 2 người tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 19C.

Xác minh clip nam sinh tử vong do tai nạn giao thông, người đi sau quay xe rời đi

(NLĐO) – Đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, trong đó dường như có người đi phía sau chứng kiến nhưng đã quay xe bỏ đi.

tai nạn tai nạn giao thông CSGT tai nạn giao thông nghiêm trọng nghỉ lễ 30-4
