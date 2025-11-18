Trồng rau ở sân thượng và ban công chủ yếu để thư giãn, tự cung tự cấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Trồng rau ở sân thượng và ban công chủ yếu để thư giãn, tự cung tự cấp

Tin, ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Nông nghiệp đô thị mang tính đa giá trị, vượt xa khuôn khổ của hoạt động trồng trọt thông thường

Ngày 18-11, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM tổ chức hội thảo "Nông nghiệp đô thị – Giải pháp phát triển không gian xanh", quy tụ nhiều cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, nhấn mạnh ngày nay, nông nghiệp đô thị đang được tiếp cận như một cấu phần của quy hoạch đô thị hiện đại.

Ví dụ, Singapore sử dụng mái nhà, tầng thượng, thậm chí các bãi đỗ xe nhiều tầng để trồng rau công nghệ cao, hướng tới tự chủ 30% nguồn thực phẩm vào năm 2030. Nhật Bản phát triển mô hình "nông trại trong nhà", ứng dụng AI và IoT để canh tác trong điều kiện hoàn toàn kiểm soát. Hà Lan kết hợp nông nghiệp đô thị với công nghệ nhà kính, đưa sản xuất nông nghiệp nằm ngay trong lòng thành phố.

Rau thủy canh trồng ở TP HCM còn rẻ hơn rau chợ - Ảnh 1.

Một số vật tư nông nghiệp chuyên biệt dành cho thị dân

Từ kinh nghiệm của một số nước, nhiều chuyên gia nhận định rằng nông nghiệp đô thị không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là giải pháp kinh tế và xã hội trong tương lai, với các lợi ích như: giảm chi phí vận chuyển nông sản, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tạo sinh kế mới cho dân đô thị, xây dựng văn hóa sống xanh, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận thiên nhiên...

"Có thể thấy, nông nghiệp đô thị mang tính đa giá trị, vượt xa khuôn khổ của hoạt động trồng trọt thông thường" – TS Lợi nhấn mạnh.

Hiện nay, nhiều tiến bộ khoa học đã hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị với đặc thù diện tích nhỏ hẹp, nhiều doanh nghiệp tham gia cung ứng vật tư nông nghiệp, giải pháp kỹ thuật chuyên biệt cho nông nghiệp đô thị.

Rau thủy canh trồng ở TP HCM còn rẻ hơn rau chợ - Ảnh 2.

Rau thủy canh Tuấn Ngọc

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc (TP HCM) - chuyên rau thủy canh, cho hay trong bối cảnh thiên tai ở các vùng sản xuất, rau xanh nhiều loại tăng giá 100% thì các mô hình nông nghiệp đô thị càng quan trọng, giúp tăng tự chủ nguồn rau xanh.

Hiện tại, HTX dù tăng 20% sản lượng nhưng chỉ cung cấp cho khách hàng truyền thống, không nhận khách mới. HTX vẫn giữ giá, không tăng nên hiện rẻ so với thị trường. Ví dụ, rau xà lách thủy canh HTX bán ra 40.000 đồng/kg trong khi rau ở chợ 50.000 – 60.000 đồng/kg.

Theo ông Tuấn, thực tế mở rộng quy mô sản xuất tại TP HCM không dễ; các mô hình sản xuất ở sân thượng, ban công chủ yếu là thư giãn, tự cung tự cấp. Bởi lẽ, để trồng rau hiệu quả, cần có sự đầu tư và có chuyên môn, "tay ngang" không dễ.

Tin liên quan

Bà nội trợ "giật mình" vì giá rau củ tăng chóng mặt

Bà nội trợ "giật mình" vì giá rau củ tăng chóng mặt

(NLĐO) – Do ảnh hưởng thời tiết, rau xanh hư hại nhiều, nguồn cung hụt khiến giá tăng chóng mặt

Một tiểu thương bán rau củ ở chợ Thủ Đức bị lừa 150 triệu đồng

(NLĐO)- Theo quy định, kể từ ngày 1-1-2026, thuế khoán sẽ được chấm dứt, các hộ kinh doanh chuyển sang tự kê khai nộp thuế theo doanh thu

Rau xanh tại Đà Nẵng khan hiếm, giá tăng gấp 2–3 lần

(NLĐO) - Mưa lũ khiến nguồn rau xanh ở Đà Nẵng đứt gãy, giá các loại rau ăn lá tăng gấp 2–3 lần. Tiểu thương thiếu hàng, nhiều quầy phải tạm ngừng bán.

mảng xanh rau thủy canh nông nghiệp đô thị trồng rau mái nhà trồng rau sân thượng nông trại trong nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo