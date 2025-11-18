Trồng rau ở sân thượng và ban công chủ yếu để thư giãn, tự cung tự cấp

Ngày 18-11, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM tổ chức hội thảo "Nông nghiệp đô thị – Giải pháp phát triển không gian xanh", quy tụ nhiều cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS-TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, nhấn mạnh ngày nay, nông nghiệp đô thị đang được tiếp cận như một cấu phần của quy hoạch đô thị hiện đại.

Ví dụ, Singapore sử dụng mái nhà, tầng thượng, thậm chí các bãi đỗ xe nhiều tầng để trồng rau công nghệ cao, hướng tới tự chủ 30% nguồn thực phẩm vào năm 2030. Nhật Bản phát triển mô hình "nông trại trong nhà", ứng dụng AI và IoT để canh tác trong điều kiện hoàn toàn kiểm soát. Hà Lan kết hợp nông nghiệp đô thị với công nghệ nhà kính, đưa sản xuất nông nghiệp nằm ngay trong lòng thành phố.

Một số vật tư nông nghiệp chuyên biệt dành cho thị dân

Từ kinh nghiệm của một số nước, nhiều chuyên gia nhận định rằng nông nghiệp đô thị không chỉ là giải pháp môi trường mà còn là giải pháp kinh tế và xã hội trong tương lai, với các lợi ích như: giảm chi phí vận chuyển nông sản, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tạo sinh kế mới cho dân đô thị, xây dựng văn hóa sống xanh, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp cận thiên nhiên...

"Có thể thấy, nông nghiệp đô thị mang tính đa giá trị, vượt xa khuôn khổ của hoạt động trồng trọt thông thường" – TS Lợi nhấn mạnh.

Hiện nay, nhiều tiến bộ khoa học đã hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị với đặc thù diện tích nhỏ hẹp, nhiều doanh nghiệp tham gia cung ứng vật tư nông nghiệp, giải pháp kỹ thuật chuyên biệt cho nông nghiệp đô thị.

Rau thủy canh Tuấn Ngọc

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc (TP HCM) - chuyên rau thủy canh, cho hay trong bối cảnh thiên tai ở các vùng sản xuất, rau xanh nhiều loại tăng giá 100% thì các mô hình nông nghiệp đô thị càng quan trọng, giúp tăng tự chủ nguồn rau xanh.

Hiện tại, HTX dù tăng 20% sản lượng nhưng chỉ cung cấp cho khách hàng truyền thống, không nhận khách mới. HTX vẫn giữ giá, không tăng nên hiện rẻ so với thị trường. Ví dụ, rau xà lách thủy canh HTX bán ra 40.000 đồng/kg trong khi rau ở chợ 50.000 – 60.000 đồng/kg.

Theo ông Tuấn, thực tế mở rộng quy mô sản xuất tại TP HCM không dễ; các mô hình sản xuất ở sân thượng, ban công chủ yếu là thư giãn, tự cung tự cấp. Bởi lẽ, để trồng rau hiệu quả, cần có sự đầu tư và có chuyên môn, "tay ngang" không dễ.