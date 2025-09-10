Brazil, Argentina bị hạ knock-out, Bolivia bất ngờ giành vé play-off

Lượt đấu cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ diễn ra rạng sáng 9-9 kết thúc bằng những kết quả bất ngờ, cho dù 6 tấm vé tham dự World Cup đã chính thức có chủ và chỉ còn hai đội Bolivia và Venezuela đua tranh tấm vé dự trận play-off.



Tại sân El Alto ở độ cao 4.150 m so với mực nước biển, Brazil dường như chưa đấu đã thua trước chủ nhà Bolivia khi bầu không khí cực loãng nơi đây tác động mạnh đến khả năng hô hấp của các cầu thủ đội khách. Đó là chưa kể trạng thái "không trọng lực" làm suy giảm nghiêm trọng thể lực của họ.

Bolivia đánh bại Brazil ở độ cao 4.150 m so với mực nước biển

Bolivia buộc phải thắng đồng thời mong Venezuela sẩy chân trước Colombia để có thể chiếm lấy vị trí của đối phương trong cuộc chiến tranh vé play-off. Phải có được cùng lúc nhiều điều kiện nhưng trùng hợp khi những điều mong đợi của Bolivia đều thành sự thật.

Brazil chật vật trước đội chủ nhà

Lực lượng Brazil khá mạnh nhưng trước sự quật cường của Bolivia, "Selecao" có phần khó khăn trong việc triển khai thế trận. Nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 45 khi VAR và trọng tài xác định Bruno Guimaraes của Brazil phạm lỗi trong vòng cấm. Bolivia được hưởng phạt đền và Miguel Terceros sút thành công, giúp Bolivia có lợi thế dẫn bàn ở phút bù giờ hiệp một.

Bolivia giành vé dự trận play-off liên lục địa

Thi đấu kém khởi sắc, Brazil nhận thất bại chung cuộc 0-1, rơi xuống tận vị trí thứ năm khu vực Nam Mỹ, thành tích tệ nhất trong lịch sử tham dự vòng loại World Cup. Bolivia giành chiến thắng 1-0 nhưng vẫn phải chờ Venezuela nhận thảm bại 3-6 trên sân nhà trước Colombia để vỡ òa niềm vui.

Trước lượt đấu cuối, Venezuela là ứng viên sáng giá cho tấm vé dự trận play-off liên lục địa và chỉ cần hòa với Colombia (đã có vé) trên sân nhà là ung dung hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy vậy, trước Colombia đá không hề nương chân, Venezuela nhận thất bại nặng nề 3-6. Trận thua này khiến Venezuela rơi lại phía sau, kém Bolivia 2 điểm và ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé play-off.

Tấm thẻ đỏ của Nicolas Otamendi khiến Argentina gặp bất lợi

Thi đấu cùng giờ tại sân nhà Guayaquil, Ecuador hạ knock-out nhà vô địch thế giới và Nam Mỹ Argentina với tỉ số 1-0. Trận đấu có hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội, với Nicolas Otamendi của Argentina và Moises Caicedo của Ecuador…

Enner Valencia ghi bàn từ chấm 11m, hạ đội đương kim vô địch World Cup

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút bù giờ 45+1 khi Nicolás Tagliafico phạm lỗi với Ángelo Preciado trong vòng cấm và Ecuador được hưởng phạt đền. Enner Valencia thực hiện thành công cú sút phạt, giúp Ecuador đánh bại đội đầu bảng Argentina để củng cố vị trí á quân khu vực Nam Mỹ.

Những kết quả này kéo theo những hệ lụy về thứ hạng: Argentina, dù đã chắc vé từ trước, khép lại vòng loại ở ngôi đầu nhưng để lại dấu hỏi về phong độ khi không có Messi trong đội hình. Brazil chịu áp lực khi kết thúc vòng loại ở vị trí không như ý của người hâm mộ. Bolivia vươn lên vị trí thứ 7 và sẽ bước vào loạt play-off liên lục địa vào tháng 3-2026 với hy vọng lần đầu kể từ thập niên 1990 góp mặt ở World Cup.

Luis Suarez (19) ghi 4 bàn trong chiến thắng 6-3 của Colombia trước Venezuela

Ở các cặp đấu còn lại, Uruguay và Paraguay giữ vững các vị trí trong nhóm giành vé trực tiếp, còn Chile và Peru không đủ khả năng bứt phá ở lượt cuối. Kết thúc vòng loại khu vực Nam Mỹ, sáu đội giành vé trực tiếp gồm Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil và Paraguay trong khi Bolivia chiếm lấy vị trí thứ 7 từ tay Venezuela, chờ đi tranh play-off.

Venezuela (áo sậm) chỉ có thể tự trách mình để lỡ cơ hội lịch sử

Lượt cuối để lại hai cảm xúc trái ngược: niềm vui lịch sử cho Bolivia và nỗi thất vọng cho những tên tuổi lớn. Đêm bóng Nam Mỹ một lần nữa chứng minh sự khắc nghiệt của địa lý, VAR và những khoảnh khắc quyết định - nơi một tình huống nhỏ có thể thay đổi cả số phận một quốc gia trên bản đồ World Cup.