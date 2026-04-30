HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Trọng tài UEFA có thể điều hành giải đấu của U17 Việt Nam

Quốc An

(NLĐO) - Nhiều thông tin rộ lên việc AFC sẽ mời một số trọng tài UEFA điều hành Giải U17 châu Á cho cả nam và nữ.

Truyền thông Đông Nam Á cho hay LĐBĐ châu Á (AFC) đã lên kế hoạch mời một số trọng tài đến từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu tham gia làm nhiệm vụ tại VCK U17 châu Á 2026, áp dụng cho cả giải đấu nam và nữ. Điều này nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng điều hành trận đấu.

Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn của các giải trẻ cấp châu lục. Sự góp mặt của các “vua áo đen” châu Âu vốn nổi tiếng với tính kỷ luật và độ chính xác cao, được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong từng trận đấu.

Trước đó, AFC và UEFA cũng đã có hợp tác về mặt trọng tài ở cấp chiến lược, và có phiên họp vào giữa tháng 2-2026. Điều này càng củng cố thêm kế hoạch trên.

Trọng tài UEFA có thể điều hành các trận đấu của U17 Việt Nam - Ảnh 1.

Với kế hoạch này, công tác chuyên môn không chỉ dừng lại ở việc cải thiện chất lượng điều hành, sáng kiến này còn mở ra cơ hội quý giá cho đội ngũ trọng tài châu Á học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với những đồng nghiệp hàng đầu thế giới.

Qua đó, các trọng tài khu vực có thể từng bước tiệm cận những chuẩn mực quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá trẻ ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.Việc hợp tác giữa AFC và UEFA cũng cho thấy xu hướng “toàn cầu hóa” trong công tác trọng tài, khi các liên đoàn lớn chủ động chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm nhằm phát triển bóng đá một cách bền vững.

VCK U17 châu Á 2026 vì thế không chỉ là sân chơi của các tài năng trẻ, mà còn là “bài kiểm tra” chất lượng cho công tác tổ chức và điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tin liên quan

U17 Triều Tiên chính thức rút khỏi giải châu Á, U17 Việt Nam bị ảnh hưởng

(NLĐO) - Sau nhiều đồn đoán, U17 Triều Tiên đã chính thức rút khỏi giải châu Á 2026 theo xác nhận từ chủ nhà Ả Rập Saudi.

Khán giả Việt Nam vẫn được xem truyền hình trực tiếp U17 Việt Nam đá giải châu Á

(NLĐO) - Đơn vị bản quyền đã lên tiếng trước tin đồn AFC không phát sóng vòng bảng U17 châu Á, giải đấu mà U17 Việt Nam tham dự từ đầu tháng 5.

U17 Việt Nam: Danh hiệu vô địch chỉ là điểm xuất phát

(NLĐO) - Chức vô địch gần như tuyệt đối ở Đông Nam Á 2026 đưa U17 Việt Nam lên đỉnh khu vực.

UEFA U17 Việt Nam AFC U17 Châu Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo