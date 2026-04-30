Trọng tài UEFA có thể điều hành giải đấu của U17 Việt Nam

Truyền thông Đông Nam Á cho hay LĐBĐ châu Á (AFC) đã lên kế hoạch mời một số trọng tài đến từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu tham gia làm nhiệm vụ tại VCK U17 châu Á 2026, áp dụng cho cả giải đấu nam và nữ. Điều này nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng điều hành trận đấu.

Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong chiến lược nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn của các giải trẻ cấp châu lục. Sự góp mặt của các “vua áo đen” châu Âu vốn nổi tiếng với tính kỷ luật và độ chính xác cao, được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong từng trận đấu.

Trước đó, AFC và UEFA cũng đã có hợp tác về mặt trọng tài ở cấp chiến lược, và có phiên họp vào giữa tháng 2-2026. Điều này càng củng cố thêm kế hoạch trên.



Với kế hoạch này, công tác chuyên môn không chỉ dừng lại ở việc cải thiện chất lượng điều hành, sáng kiến này còn mở ra cơ hội quý giá cho đội ngũ trọng tài châu Á học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn với những đồng nghiệp hàng đầu thế giới.

Qua đó, các trọng tài khu vực có thể từng bước tiệm cận những chuẩn mực quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá trẻ ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.Việc hợp tác giữa AFC và UEFA cũng cho thấy xu hướng “toàn cầu hóa” trong công tác trọng tài, khi các liên đoàn lớn chủ động chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm nhằm phát triển bóng đá một cách bền vững.

VCK U17 châu Á 2026 vì thế không chỉ là sân chơi của các tài năng trẻ, mà còn là “bài kiểm tra” chất lượng cho công tác tổ chức và điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

