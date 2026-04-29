Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển là một hành trình đầy thuyết phục, toàn thắng, đầy bản lĩnh.

Chiều 29-4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam vừa xuất sắc giành chức vô địch giải U17 Đông Nam Á năm 2026 tổ chức tại Indonesia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Trao Bằng khen cho tập thể đội tuyển bóng đá U17 nam quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng chiến công đặc biệt của đội tuyển và cũng là của thể thao Việt Nam.

Theo Thủ tướng, chức vô địch U17 Đông Nam Á của đội tuyển được tạo nên bởi một hành trình đặc biệt đầy thuyết phục, toàn thắng, đầy bản lĩnh, ý chí và khát vọng chinh phục, với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và ghi được 19 bàn thắng.

"Điều này khẳng định bóng đá trẻ Việt Nam hôm nay không chỉ biết thi đấu mà đã biết cách làm chủ trận đấu và đã làm nên chiến thắng"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá thành quả này là kết tinh của một quá trình dài tích lũy, rèn luyện, nỗ lực, bền bỉ của các thế hệ cầu thủ, của các huấn luyện viên; sự quan tâm, chăm sóc của gia đình các vận động viên; sự yêu quý, đồng hành của người hâm mộ cả nước, lòng yêu mến bóng đá của người dân Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Thành quả này cũng đến từ sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho các thế hệ cầu thủ, đặc biệt là lứa cầu thủ trẻ rèn luyện, trưởng thành và giành được những thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng chiến thắng quan trọng này không chỉ là niềm vui của thể thao Việt Nam mà còn là một thông điệp sâu sắc về con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Kiên cường, khát vọng vươn lên, tự tin, kỷ luật và đoàn kết. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, đội tuyển sẽ tiếp tục giữ vững niềm tin, thêm khí thế để phấn đấu làm nên những chiến thắng lớn hơn, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ, nhân dân cả nước.

Nhấn mạnh thành tích vô địch Đông Nam Á rất đáng tự hào, là sự khởi đầu hết sức tốt đẹp, nhưng Thủ tướng nêu rõ đây chưa phải là đích đến cuối cùng, đội tuyển còn phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới, khát vọng lớn hơn để đưa bóng đá Việt Nam, vươn tầm châu Á và từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ bóng đá thế giới.

Đội tuyển sẽ tham dự giải vô địch U17 châu Á, đồng thời cũng là vòng loại World Cup U17 vào cuối năm 2026, Thủ tướng mong tập thể ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục rèn luyện với yêu cầu cao hơn và giữ vững tinh thần chiến thắng, thi đấu với quyết tâm cao nhất và tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các tổ chức liên quan tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống đào tạo trẻ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm và đặc biệt là phải mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao nói chung và trong lĩnh vực bóng đá nói riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng Bằng khen cho đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Đại diện đội tuyển bóng đá nam U17 Quốc gia Việt Nam tặng áo thi đấu cho Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện luyện tập, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ cho các đội tuyển, trong đó có bóng đá.

Cùng với đó, cần có cơ chế bồi dưỡng và thu hút tài năng và tập trung xây dựng chiến lược tổng thể để phát triển thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng theo hướng bài bản, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và có bản sắc.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các cấp, các ngành sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để thể thao Việt Nam, bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U17 Cristiano Roland thay mặt ban huấn luyện và toàn thể cầu thủ đội tuyển U17 Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp đón, chúc mừng.

Ông Cristiano Roland trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, tình cảm của người hâm mộ đối với bóng đá Việt Nam nói chung và bóng đá trẻ nói riêng; đây là nguồn động lực rất lớn để các cầu thủ trẻ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và trưởng thành hơn trong thời gian tới.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết mục tiêu quan trọng hơn của đội tuyển là Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sắp tới bởi đây là giải đấu có tính cạnh tranh rất cao, đồng thời là cơ hội để các đội tuyển tranh suất tham dự U17 World Cup.

Trong thời gian tới, toàn đội sẽ tiếp tục tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, nâng cao chuyên môn và hoàn thiện lối chơi; nỗ lực hết sức để thi đấu tốt tại đấu trường châu lục, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ.

Thủ tướng yêu cầu xử lý tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại Hà Nội, TPHCM

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT chỉ đạo, hướng dẫn xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm không khí, ngập úng tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM.

(NLĐO)- Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả các chính sách về miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

thể thao Việt Nam bóng đá nam Thủ tướng Lê Minh Hưng đội u17 đội u17 vô địch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo