Kinh tế

Trồng thành công giống xoài đắc đỏ nhất thế giới ngay tại TPHCM

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Một nông trại ở ngoại thành TPHCM đã mạnh dạn trồng giống xoài đắt đỏ bậc nhất thế giới và vừa thu hoạch lứa đầu tiên

Thị trường trái cây cao cấp tại TPHCM gần đây xôn xao trước thông tin một nông trại ở xã An Nhơn Tây cung cấp xoài Nhật giống Miyazaki, còn gọi là xoài mặt trời đỏ, với giá chỉ bằng khoảng 20%-25% hàng nhập khẩu nhưng hương vị gần tương đương.  

- Ảnh 1.

Xoài Nhật Bản trồng trong nhà màn

TIN LIÊN QUAN

Tuy nhiên, về mẫu mã, xoài Miyazaki trồng tại Việt Nam hiện vẫn chưa thể sánh bằng hàng nhập khẩu từ Nhật Bản.

Xoài Miyazaki nổi tiếng tại Nhật nhờ lớp vỏ đỏ rực như mặt trời và hương vị đặc biệt. Loại xoài này từng được đấu giá với mức quy đổi khoảng 100 triệu đồng/cặp.

Tại Việt Nam, xoài Miyazaki khá hiếm, từng được bán với giá 3,2 triệu đồng/quả loại trên 600 gram và 1,2 triệu đồng/quả loại từ 300-400 gram.

Ông Nguyễn Minh Nhân, đại diện Công ty TNHH Stellar Orchard – chủ nông trại trồng xoài mặt trời đỏ trong nhà lưới, cho biết cách đây 4 năm, ông tìm kiếm một loại cây ăn trái thân gỗ có giá trị kinh tế cao để tận dụng hệ thống nhà màng vốn dùng trồng dưa lưới trước đó.

Tình cờ thưởng thức một quả xoài được bạn mời, ông Nhân bất ngờ khi biết giá hơn 2 triệu đồng/quả.

- Ảnh 4.

Vườn xoài Nhật ở ngoại thành TPHCM thu vụ đầu tiên

“Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên vì sao một quả xoài lại đắt như vậy. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng thích giống xoài này và quyết định đầu tư trồng vì phù hợp với những tiêu chí mình đặt ra. Chúng tôi triển khai theo hình thức trồng gối đầu để vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay quy mô đã đạt 1.500 gốc” – ông Nhân nhớ lại.

- Ảnh 5.

Xoài mặt trời đỏ trồng tại Việt Nam được đánh giá có hương vị thơm ngon nhưng hình thức chưa bằng xoài nông dân Nhật trồng

Ông Nhân thừa nhận suốt 4 năm triển khai dự án, ông chịu nhiều áp lực cả về tài chính lẫn tâm lý vì đây là mô hình đầu tiên, chi phí đầu tư lớn. Tuy nhiên, sau khi lứa xoài đầu tiên cho thu hoạch và được thị trường đón nhận, ông có thêm niềm tin vào hướng đi đã chọn.

Ở vụ đầu tiên, nông trại của ông Nhân xuất bán hơn 400 quả. Giá loại 1 (trên 600 gram/quả) là 600.000 đồng/quả, còn loại khoảng 400 gram có giá 300.000 đồng/quả. Ngoài bán lẻ trực tiếp, trang trại còn cung cấp sỉ cho các cửa hàng trái cây cao cấp.

Theo ông Nhân, mỗi cây chỉ giữ lại 5-7 quả để bảo đảm chất lượng. Để có lớp vỏ đẹp, xoài phải được treo nắng, điều tiết từng giai đoạn nhằm tránh cháy vỏ và giúp màu sắc đồng đều. Đây là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao, sự tỉ mỉ và chăm sóc kỹ lưỡng. Nông trại tiếp tục cải tiến để quả xoài có hình thức đẹp hơn nữa.

Thời gian tới, nông trại dự kiến mở rộng sản lượng, cho trái đúng mùa và tính toán mức giá hợp lý hơn để nhiều người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận.

Xoài mặt trời đỏ giống Nhật Bản có hương thơm dịu, vị ngọt rõ, thịt quả mềm, ít xơ; chứa nhiều vitamin, tốt cho sức khỏe.


Tin liên quan

Bất ngờ về lượng xoài Trung Quốc về chợ TP HCM

(NLĐO) – Những ngày qua, xoài Trung Quốc về TP HCM khá ít, chỉ khoảng 8 tấn/ngày và giá cũng không hề rẻ

Xoài cát Hòa Lộc giá cao ngất, xuất khẩu "đứng hình"

(NLĐO) – Giá xoài cát Hòa Lộc đang cao ngất ngưởng, thậm chí hơn cả dịp Tết

Giá nông thủy sản miền Tây: Nhà vườn không còn xoài cát Hòa Lộc để bán

(NLĐO) – Xoài cát Hòa Lộc giá tại vườn tăng mạnh nhưng nhiều nông dân ở miền Tây không có hàng bán vì tập trung cho vụ Tết.

