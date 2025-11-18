HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trưa 18-11, nỗi sợ của giới đầu tư Bitcoin đã thành hiện thực

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Đà giảm của Bitcoin đến từ nhiều nguyên nhân như dòng tiền rút khỏi các quỹ đầu tư, lực bán lớn và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trưa 18-11, thị trường tiền số tiếp tục chứng kiến đợt biến động rất mạnh khi giá Bitcoin chính thức xuyên thủng ngưỡng tâm lý 90.000 USD, xuống còn 89.540 USD, mất hơn 5% trong 24 giờ qua.

Các đồng tiền số khác cũng đồng loạt giảm mạnh. Ethereum lùi hơn 5%, còn 3.010 USD; XRP giảm gần 4%, còn 2,1 USD; BNB và Solana giảm gần 3%, xuống 908 USD và 136 USD.

Theo nhận định của Chủ tịch BitMine Tom Lee và Giám đốc đầu tư Bitwise Matt Hougan, Bitcoin có thể chạm đáy ngay trong tuần này, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 7 tháng.

Chia sẻ với đài CNBC, Tom Lee cho hay thị trường vẫn chịu tác động từ đợt bán tháo mạnh hồi 10-10, trong khi tâm lý nhà đầu tư bị chi phối bởi lo ngại việc Mỹ có hạ lãi suất vào tháng 12 hay không.

Tuy nhiên, ông cho rằng áp lực giảm giá đang yếu dần và đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy Bitcoin có thể tạo đáy trong vài ngày tới.

Bitcoin từng rơi dưới 90.000 USD trong ngày 19-11, mức thấp nhất kể từ tháng 4.

"Các nhà đầu tư vẫn đang thận trọng sau sự kiện thanh lý lớn nhất từng ghi nhận hôm 10-10. Nỗi lo về những lỗ hổng tiềm ẩn trong hệ thống vẫn chưa biến mất" - Jake Ostrovskis, Giám đốc giao dịch tại Wintermute, chia sẻ.

Bitcoin có biến - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch dưới mức 90.000 USD Nguồn: OKX

Các lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành này đánh giá đợt suy giảm lần này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như dòng tiền rút khỏi các quỹ đầu tư, lực bán lớn từ nhóm nắm giữ lâu năm và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Matt Hougan cho rằng thị trường đang tiến gần vùng đáy và mức giá hiện tại là cơ hội hiếm có với nhà đầu tư dài hạn.

Theo ông, tâm lý lo ngại về kinh tế, biến động của nhóm công nghệ và chính sách thuế của Mỹ đều góp phần khiến thị trường rung lắc. Tuy vậy, Bitcoin có thể là tài sản giảm trước và sẽ phục hồi sớm nhất.

Hiện Bitcoin đã giảm gần 30% so với mức đỉnh hơn 126.000 USD thiết lập đầu tháng 10.

Tom Lee dự báo Bitcoin sẽ nhanh chóng lấy lại đà tăng và có thể xác lập kỷ lục mới vào cuối năm nay khi thị trường chứng khoán khởi sắc, kéo theo dòng tiền quay lại các tài sản số.

