Sức khỏe

Trực 24/24 giờ, ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung

D.Thi

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế miền Trung trực 24/24, sẵn sàng cấp cứu nạn nhân mưa lũ, đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh không gián đoạn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký công điện gửi Sở Y tế các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các đơn vị trực thuộc Bộ khu vực miền Trung, yêu cầu tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn.

Bộ Y tế yêu cầu ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và nhân viên y tế di dời bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế lên tầng cao để tránh ngập. Ảnh: SKĐS

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mực nước trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên cao. 

Lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt mức lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3 m, sông Hương tại Kim Long vượt báo động 3 hơn 1,2 m, sông Thu Bồn tại Câu Lâu trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập sâu diện rộng tại Huế, Đà Nẵng, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trực 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu nạn nhân do mưa lũ; không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh. Các đơn vị cần chủ động dự trữ thuốc, vật tư, hóa chất, thiết bị, nguồn điện dự phòng, đảm bảo đủ điều kiện ứng phó khi bị chia cắt hoặc ngập lụt.

Cùng với đó, tổ chức sơ tán bệnh nhân, bảo vệ tài sản, củng cố cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Các địa phương phải theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, triển khai phương án phòng chống phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ cũng yêu cầu giám sát, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ, kịp thời xử lý ổ dịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch và an toàn thực phẩm, không để dịch bùng phát.

Các Sở Y tế và đơn vị trực thuộc được đề nghị báo cáo nhanh thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ, gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

