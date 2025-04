Theo Trúc Mây, đạo diễn - NSƯT Nguyễn Phương Điền là người đầu tiên nhận ra Trúc Mây bị căng thẳng trước ống kính trong những ngày đầu. Đạo diễn khuyên cô nên dỡ bỏ áp lực, giữ tâm lý bình thường để thỏa sức sáng tạo, hóa thân tự nhiên vào nhân vật.

Dần dần, người đẹp 9X này vượt qua trở ngại của việc chuẩn bị quá kỹ cho vai diễn, thả lỏng tâm lý để hoàn thành vai trò được giao.

Diễn viên Trúc Mây đóng vai Lụa trong "Mẹ biển"

Cao Thái Hà hóa thân Huệ - mẹ ruột của Lụa

Lụa và Huệ trong một cảnh phim

Trúc Mây cho biết cô thấy vô cùng may mắn khi được làm việc cùng những đàn anh, đàn chị giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Chính sự đồng hành của họ đã giúp vai diễn Lụa của cô được thăng hoa hơn mỗi ngày.

Với Trúc Mây, cảnh quay khó nhất trong phim cũng là cảnh chạm sâu nhất vào phần tối trong tâm hồn Lụa chính là phân đoạn cô đối mặt với mẹ ruột mình là bà Huệ (Cao Thái Hà thủ diễn), sau 20 năm xa cách.

Cảnh quay kéo dài, không chỉ về thời lượng mà còn là một hành trình cảm xúc thăng trầm và nghẹt thở. Từ hy vọng đến thất vọng, từ cảm thông đến vỡ mộng, rồi trượt dần xuống tận cùng của sự tổn thương.

Lụa chấp nhận tha thứ, gom góp hết số tiền tiết kiệm cũng như vay mượn từ Bác Ba Xê để giúp mẹ lo cho đứa em trai tưởng như đang bệnh nặng. Nhưng rồi tất cả vỡ tan khi Lụa tận mắt chứng kiến bà Huệ đang lên cơn nghiện và đứa em hoàn toàn khỏe mạnh.

Cú sốc đầu chưa nguôi, Lụa tiếp tục nhận thêm một sự thật khác rằng cha Kiểng mà cô từng mong đợi ngày trở về hóa ra không phải cha ruột. Từng lớp niềm tin trong Lụa hoàn toàn sụp đổ như sóng đánh liên hồi vào vách đá.

"Không chỉ đòi hỏi nội tâm phức tạp, cảnh này còn là một trường đoạn nặng nề về thể chất: lăn lê, vật lộn, gào thét, khóc nghẹn. Điều khó nhất, tôi phải giữ trọn mạch cảm xúc nhân vật giữa hỗn loạn đó. Lụa không chỉ khóc vì giận, mà còn vì tiếc thương cho chính mình - một đứa con, dẫu bị mẹ chối bỏ, vẫn không ngừng tìm mẹ trong tim" - Trúc Mây bộc bạch.

Để làm tốt vai diễn, cô đã cùng diễn viên Cao Thái Hà thường xuyên bàn bạc từng câu thoại, đo mạch cảm xúc và chỉnh sửa liên tục để tạo nên những phân đoạn thật sự "chạm". Không khí làm việc tuy nghiêm túc nhưng lại rất ăn ý và đầy sự tôn trọng lẫn nhau.

Ngoài tương tác với nhân vật do Cao Thái Hà thủ diễn, Trúc Mây còn có nhiều cảnh quay cùng nhân vật bà Hai Hậu do Hương Giang đóng. Bà Hai Hậu là người Trúc Mây xem như mẹ ruột, chăm sóc hết lòng dù bà thần trí không tỉnh táo do biến cố thương tâm.

Lụa và bà Hai Hậu

"Với tôi, vai diễn Lụa không chỉ là một cột mốc trong hành trình nghề nghiệp, mà còn là một đoạn thanh xuân rất đẹp, đầy thử thách, nhưng cũng thật nhiều yêu thương" - Trúc Mây thổ lộ.

Trúc Mây tên thật là Trương Thị Vây, sinh năm 1994 tại Bình Định, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM chuyên ngành diễn viên, từng đoạt Huy chương bạc giải Kịch nói Toàn quốc năm 2015 với vai Kiều trong vở diễn "Bông hồng vàng". Cô tham gia nhiều phim: "Sáng đèn", "Đỉnh mù sương", "Cậu chủ ma cà rồng", "Tìm xác - ma không đầu", "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh"… Phim "Mẹ biển" hiện đang phát sóng trên VTV1.